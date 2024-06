Thiago explica que teve propostas antes de fechar com o Fluminense

Zagueiro só poderá atuar no futebol brasileiro a partir do dia 10 de julho

Thiago Silva será apresentado dia 7 no Fluminense

O Fluminense vem de um empate diante do Juventude em 1 a 1 disputado no último sábado (1), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o empate, o Tricolor está a apenas um ponto do Z-4, com seis pontos marcados em sete jogos disputados.

Mas o assunto do momento nas Laranjeiras é Thiago Silva. O zagueiro, que jogou anos no futebol europeu voltou ao Fluminense após o seu contrato com o Chelsea ter se encerrado. O atleta poderá ficar à disposição de Fernando Diniz após o dia 10 de julho quando a janela de transferências irá reabrir.

A tendência é que o defensor faça sua reestreia pelo Fluminense no duelo contra o Palmeiras no Brasileirão. Enquanto isso, o medalhão terá tempo para aprimorar sua forma física.

Thiago Silva chega para substituir Nino, vendido ao Zenit

Thiago Silva firmou um contrato de 3 anos com o Fluminense e chegou sem custos a Laranjeiras. O veterano chega para substituir Nino, vendido no início do ano junto ao Zenit por R$ 27 milhões.

O zagueiro é um dos 9 reforços que o Fluminense trouxe ao longo da temporada. A chegada do zagueiro deve ter sido a última contratação do Flu no mercado da bola para a temporada 2024.

Em entrevista concedida à TNT Sports, Thiago Silva falou abertamente sobre os bastidores do seu acerto com o Fluminense. O zagueiro revelou que houve sim contatos de outros clubes com propostas, mas que nem quis escutar, uma vez que já havia programado seu retorno ao Tricolor

Thiago Silva não quis ouvir propostas para voltar ao Fluminense

– Não vou falar o nome dos clubes que fiquei sabendo. Já estava tudo programado para eu voltar (para o Fluminense), então eu nem quis escutar (outras propostas). A Isabelle fala: “Você não consegue me enganar. Eu sei que o que você quer. É isso mesmo que você quer? Vai estar feliz com essa decisão? – disse ele, acrescentando:

“Chegaram algumas coisas até mim (de outros clubes), mas eu disse que não queria saber. Embora eu não tivesse assinado nada (com o Fluminense), eu já sabia o que eu queria – contou o camisa 3, que será apresentado oficialmente pelo Tricolor no dia 7 de junho, próxima sexta-feira, no Maracanã.