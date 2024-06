Thiago Silva define quando chegará ao Fluminense

Thiago Silva será apresentado nesta sexta-feira

O Fluminense vem de um empate diante do Juventude em 1 a 1 disputado no último sábado (1), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o empate, o Tricolor está a apenas um ponto do Z-4, com seis pontos marcados em sete jogos disputados.

Zagueiro já acertou o seu retorno ao Fluminense. Julian Finney/Getty Images.



Mas, o assunto nas Laranjeiras é o retorno de Thiago Silva. O zagueiro chegará ao Fluminense para suprir a saída de Nino vendido ao Zenit por R$ 27 milhões no início do ano. O atleta chega para ser a maior contratação do Fluzão para a temporada.

Thiago Silva defendeu o Chelsea nas últimas quatro temporadas. O defensor assinou com o Fluminense até junho de 2026. A possível estreia do zagueiro deve acontecer diante do Palmeiras no final do primeiro turno.

Thiago Silva desembarca na madrugada desta sexta-feira no Rio de Janeiro

Depois de um imprevisto, o desembarque de Thiago Silva no Rio de Janeiro sofreu adiamento. Informa o jornal O Globo que o zagueiro do Fluminense chegará na capital carioca na sexta-feira, às 5h30. Primeiramente, o defensor chegaria às 10h desta quinta.

Thiago Silva fará história no Fluminense? Thiago Silva fará história no Fluminense? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Com isso, a data de apresentação do zagueiro para a torcida está mantida. A festa ocorrerá nesta sexta-feira (7), às 18h. A festa contará com mais de 50 mil pessoas e terá a presença do grupo Sorriso Maroto.

Thiago Silva é o 9º reforço do Fluminense na temporada.

Thiago Silva foi a 9ª contratação do Fluminense para a temporada. Além dele chegaram o o zagueiro Antônio Carlos, o volante Gabriel Pires, os meias David Terans e Renato Augusto, o goleiro Felipe Alves e os atacantes Marquinhos, Douglas Costa e Jan Lacumi.

Além de Thiago Silva, o Fluminense quer encerrar sua participação no mercado contratando o zagueiro do Alianza Lima Juan Pablo Freytes, que foi adversário do Fluzão na fase de grupos da Libertadores.