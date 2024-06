Hugo Souza do Flamengo não interessa ao Santos; informa Sormani

Clássico importante pela Série A

Em situações bem diferentes na tabela do Brasileirão Série A, Flamengo e Fluminense se enfrentam em clássico válido pela 11ª rodada da Liga Nacional. Esse Fla-Flu tem peso ainda maior para o lado do Tricolor.

© Foto: Marcelo Cortes / FlamengoHugo Souza, goleiro do Flamengo – Foto: Marcelo Cortes / Flamengo



Fernando Diniz pode ser demitido ao fim da rodada. Na lanterna da competição, o trabalho do técnico vem sendo muito questionado na temporada e nem a conquista da Libertadores do ano passado pode conseguir evitar uma saída.

Pelo lado do Mengão, menso com as baixas da equipe, o time vem se virando bem e segue na liderança do Brasileirão Série A. Agora, outras notícias do Flamengo que chamam atenção são sobre o mercado e o futuro do goleiro Hugo Souza vem sendo especulado.

Atualização sobre o goleiro

Através de suas redes sociais, o jornalista Fábio Sormani deixou claro que o nome do goleiro Hugo Souza, do Rubro-Negro Carioca, não foi procurado pelo Alvinegro Praiano. Ele afirmou que buscou informações com diferentes fontes.

Ele assegurou que diferente do que vinha sendo noticiado nos bastidores do mercado da bola, o jogador não foi procurado pelo Peixe até agora. Vale destacar que a janela de transferências do meio do ano se abre em julho.

“Pessoal, seguinte: faz duas semanas que venho conversando com uma fonte fidedigna a respeito do interesse do Santos pelo goleiro Hugo”, publicou o jornalista.

“Nos três contatos mantidos a resposta foi sempre a mesma: em nenhum o Santos procurou goleiro”, confirmou Sormani, destacando que o Peixe não fez contato e nem buscou informações sobre o arqueiro.

Vários times estão de olho

Além do Santos, o arqueiro já foi especulado em outras equipes e seu futuro ainda é uma incógnita. Vamos aguardar para saber para onde ele vai se transferir na próxima janela de transferências.

“Tem muita sondagem, muita sondagem mesmo, mas sem proposta. Tem muito clube ligando interessado. Uns seis clubes. Mas proposta no papel ainda não”, revelou Bruno Spindel, sobre o interesse no jogador.