A derrota do Fluminense

A derrota para o Botafogo nesta terça-feira (11) marcou a quarta em oito rodadas disputadas pelo Fluminense no Brasileirão, deixando o time de Fernando Diniz em uma posição desconfortável na tabela.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF – Samuel Xavier, lateral-direito do Fluminense



Com apenas seis pontos, o Tricolor das Laranjeiras enfrenta um início de Série A preocupante, correndo o risco de entrar na zona de rebaixamento dependendo dos resultados desta quinta-feira (13).

A situação difícil é reconhecida tanto pela comissão técnica quanto pelo elenco. Após o clássico, Samuel Xavier fez uma análise franca sobre o desempenho da equipe.

O que disse Samuel Xavier?

“Não podemos fazer o jogo que fizemos em um clássico. Foi um jogo completamente atípico do que costumamos apresentar. As coisas não estão acontecendo para nós. Precisamos levantar a cabeça e nos recuperar o quanto antes no campeonato. Sabemos que não estamos em um bom momento e nossa equipe precisa assumir essa responsabilidade. Temos que melhorar e voltar a vencer para sair da parte debaixo da tabela“, declarou o lateral-direito.

Samuel Xavier foi o único jogador do Fluminense a falar com a imprensa no Estádio Nilton Santos após a derrota. Suas palavras ecoaram as preocupações de Fernando Diniz, que também admitiu a superioridade do Botafogo na partida. O técnico ressaltou a necessidade de uma reformulação no time.

“Os adversários estão nos marcando e nós não estamos sabendo sair dessa marcação. No ano passado, conseguíamos sair bem, com movimentação. Nos treinos, as coisas fluem, mas no jogo não. Temos que continuar tentando de uma forma diferente para voltar a vencer“, afirmou Diniz.

Próximo compromisso do Tricolor das Laranjeiras

O próximo desafio do Tricolor será contra o Atlético-GO, que está na 18ª posição com cinco pontos. A partida está marcada para às 21h (de Brasília), no Maracanã. Samuel Xavier enfatizou a importância do apoio da torcida neste momento difícil.

“Estamos passando por um momento difícil. No bom estávamos juntos, no ruim também temos que estar. Não devemos procurar culpados. Somos todos responsáveis e só vamos sair dessa situação ruim juntos. Precisamos nos unir e trabalhar para voltar a vencer“, concluiu.

