Rossi revela que pode sair do Flamengo em breve

Desejo de sair no futuro

O Flamengo está de olho na sequência da temporada e no mercado da bola na janela de transferências. A equipe está definindo algumas questões.

© Thiago Ribeiro/AGIFRossi, goleiro do Flamengo, durante partida contra o Corinthians no estádio Maracanã pelo Brasileirão Série A



Fabrício Bruno acabou de ser negociado com West Ham, da Inglaterra. Porém, ele não pode o único a sair no meio do ano e ser baixa da equipe no segundo semestre.

Gabigol tem seu futuro em aberto no Rubro-Negro Carioca e sua saída pode acontecer na próxima janela de transferências do mercado da bola. Ele vem sendo alvo de especulações no Bahia, Cruzeiro, Corinthians e até no Palmeiras.

Não bastasse isso, em entrevista para a Rádio De La Red, o goleiro argentino Augustin Rossi, titular do Mengão, revelou que esteve ciente que o Fla recusou uma proposta da Premier League e que no futuro quer ir para a Europa.

“Estava ciente do interesse de um clube da Premier (League) que o Flamengo descartou. Estou da melhor forma e no futuro terei outra chance. Se estiver em um bom nível, as ofertas podem chegar”, começou o jogador.

Foco no atual momento

Ainda na entrevista, o goleiro titular de Tite pregou que está focado em viver seu atual momento no Rubro-Negro Carioca. Ele afirmou que só não jogaria no River Plate, da Argentina, por ter jogado no Boca Juniors.

“Por tudo que vivi no Boca, hoje eu diria não ao River Plate. Só que estou no Flamengo e só penso nisso e no futuro verei as possibilidades”, explicou.

O arqueiro voltou a reforçar que está aberto a ir para outros clubes no futuro. Mas o camisa 1 voltou a reforçar que seu foco segue sendo no Mengão e na temporada de 2024.

“Jamais fecharei as portas para ninguém, para nenhum clube. A verdade é que tudo pode acontecer, mas penso no presente”, encerrou Rossi na entrevista para rádio De La Red.

Sequência da temporada flamenguista

Após a partida da última quarta-feira (22), em que o Fla venceu o Amazonas, o Clube volta a campo contra o Millonarios, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Em relação à tabela do Grupo E da Libertadores, o Flamengo está na segunda colocação com 7 pontos conquistados, a mesma pontuação do terceiro Palestino. O Bolívar é o líder do com 10 pontos.

No dia 2 de junho, o Mengão encara o Vasco, com mando de campo do rival. A partida acontece às 16h. Na tabela do Brasileirão Série A, o CRF está em terceiro lugar com 11 pontos.

