Landim e Caixa firmam acordo para novo estádio do Flamengo em reunião  

Novo estádio do Flamengo

O Flamengo teve mais um encontro para resolver algumas pendências em relação à construção do próprio estádio nesta segunda-feira (27). O presidente do clube, Rodolfo Landim, se reuniu com Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica, na Prefeitura do Rio de Janeiro.

Landim, presidente do Flamengo, fecha acordo por novo estádio



Nesse encontro, o mandatário teve algumas questões, principalmente para tratar do projeto Rubro-Negro, que pode, enfim, sair no papel. As partes estão bem animadas com conseguir concretizar o sonho.

De acordo com a apuração do jornal O Globo, em matéria assinada pelo jornalista Diogo Dantas, o encontro foi positivo para o Mais Querido, que deu mais um passo na busca de sua própria casa.

O Rubro-Negro e representantes da Prefeitura do Rio, além do deputado federal Pedro Paulo, firmaram novo compromisso em prol do projeto, de acordo com apuração do comunicador.

Construção no Gasômetro

O Mais Querido busca a construção da casa própria na região do Gasômetro, no Centro. A reunião também contou com a presença do deputado federal Doutor Luizinho, que também tem ajudado a tirar o sonho do papel.

A presença do prefeito da cidade Eduardo Paes era esperada, mas não aconteceu por algumas questões de agenda do político. Ele também tem sido peça fundamental para que o clube consiga, enfim, seu estádio.

Ainda conforme a apuração do jornal O Globo, o prefeito deverá se reunir com Rodolfo Landim, conselheiros do Flamengo, e com o presidente do Tribunal de Contas do Município, Luiz Antônio Guaraná, em um jantar, ainda nesta segunda-feira (27).

O Flamengo quer que o tão sonhado estádio próprio seja construído no terreno do antigo Gasômetro. Para isso, negocia com a Caixa Econômica o melhor caminho para adquirir o espaço nas próximas semanas.

Investimento

O local é de um fundo de investimentos da Caixa e está avaliado em cerca de R$ 250 milhões. A prioridade era ter o controle do estádio do Maracanã, mas sem o consenso com a prefeitura, a mudança de planos aconteceu.

Nas redes sociais, o Deputado Federal Dr. Luizinho falou sobre o encontro. Ele revelou que houve a reunião com as partes envolvidas e tratou do sonho do flamenguista de ter a sua casa própria.

“Essa manhã participei de uma reunião com o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o Deputado Federal, Pedro Paulo. Conversamos sobre um grande projeto, sonho de todo flamenguista”, publicou.

Landim e Paes vão se reunir com conselheiros do Flamengo e o presidente do Tribunal de Contas do Município, Luiz Antônio Guaraná, além do vice-presidente jurídico e geral do clube, Rodrigo Dunshee.