Rizek detona atitude de jogador do Flamengo e desabafa: “indignado”

Vitória e polêmicas marcou noite do Flamengo no Brasileirão

Na noite da última quinta-feira (13), o Flamengo conquistou mais uma importante vitória no Campeonato Brasileiro, por 2 a 1, contra o Grêmio, no Estádio do Maracanã.

Foto: Reprodução – André Rizek, jornalista da Globo, comenta sobre Bruno Henrique



Com o resultado, o Flamengo chegou aos 17 pontos e reassumiu a liderança da competição. Já o Grêmio, com seis pontos, permanece próximo da zona de rebaixamento.

O jogo também contou com uma visitinha especial. Neymar aproveitou o período de férias no Brasil para assistir a uma partida do Brasileirão. O camisa 10 do Al Hilal foi até o Maracanã para a partida entre Flamengo e Grêmio e até entrou no vestiário do Mengão.

A partida também ficou marcada por um pênalti anulado. Bruno Henrique após uma dividida com o zagueiro Kannemann. Luiz Flávio de Oliveira até deu a penalidade, mas o VAR anulou.

Rizek detona atitude de Bruno Henrique

O lance ainda ficou repercutindo bastante durante a sexta-feira. O atacante do Flamengo foi bastante criticado e o jornalista Rizek, do Globo Esporte, detonou a atitude do jogador.

“O lance que ficou marcado na minha cabeça nos jogos de ontem é a simulação do Bruno Henrique, estou muito “bolado” com esse lance. Na hora eu tive a clara sensação de pênalti. Eu teria sido enganado, como o árbitro. É uma dedução lógica, o jogador está com um marcador na frente dele, por que simular? Não tem lógica“, comentou.

“Depois que eu entendi que era uma simulação fiquei indignado com o Bruno Henrique. Não faz o menor sentido o jogador preferir se jogar a fazer um gol. Na era do VAR, não faz sentido, é muito pouco inteligente. Acho que eu não poderia ser dirigente não, porque se fosse, estaria louco com ele, pensando em multá-lo“, disse.

O que a torcida repercutiu sobre o assunto