Renato Augusto conta que não pensou para fechar com o Fluminense

Fluminense em crise no Brasileirão

Fluminense vem de um empate diante do Juventude em 1 a 1 disputado no último sábado (1), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o empate, o Tricolor está a apenas um ponto do Z-4, com seis pontos marcados em sete jogos disputados.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense – Renato Augusto foi oficialmente apresentado no Fluminense e retorna ao clube após 24 anos



O time vive duas realidades distintas no momento. Se na Libertadores o Fluminense fez a 4ª melhor campanha, no Brasileirão a situação é delicada. Algo que jamais ninguém imaginaria no inicio da temporada quando o Flu foi um das equipes que mais contratou visando justamente o Brasileirão.

E um dos contratados foi Renato Augusto, que deixou o Corinthians no final do ano passado por conta de Fernando Diniz que queria contar muito com o futebol do meia, que ainda não apresentou o futebol que se espera dele.

Renato Augusto explica porque aceitou a proposta do Fluminense

Mesmo assim, o meia tem muita moral com todos na Laranjeiras e nos últimos dias, em entrevista a Flu TV, o medalhão se declarou ao time das Laranjeiras e levou todos a loucura.

Em resposta a perguntas de sócios na FluTV, o meia recorda como foi a decisão de reforçar o Tricolor. De acordo com o jogador, as conversas com o técnico Fernando Diniz e com o presidente Mário Bittencourt foram bem rápidas e tranquilas.

O Fluminense acertou em acertar com Renato Augusto? O Fluminense acertou em acertar com Renato Augusto? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

“Sempre gostei da forma que o Diniz vê o jogo. Queria voltar ao clube que já estive, conquistei títulos aqui (no futsal de base). Foi uma junção de oportunidades. A primeira conversa que tive com o Diniz foi excepcional. Foi muito rápido. Em dez minutos tinha resolvido tudo. Quando o Mário ligou, foi tudo muito rápido. Com certeza foi a decisão correta”, disse.

Renato Augusto se declara ao Fluminense

Renato Augusto tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2025. Já disputou 18 jogos pela equipe tricolor e tem um gol.

Renato Augusto e Fluminense poderão se recuperar no Brasileirão a partir do próximo dia 11/6 quando a equipe de Xerém irá encarar o Botafogo, no Estádio Nilton Santos.