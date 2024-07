A não expulsão de Hugo Moura foi um erro da arbitragem

Poderia ter sido diferente

O clássico entre Botafogo e Vasco, que terminou empatado em 1 a 1 no último sábado (29), foi válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o foco da disputa acabou não sendo dentro de campo.

© Foto: Reprodução/YoutubeRenata Ruel analisou o lance e apontou erro da arbitragem



Isso porque a arbitragem da partida acabou ganhando os holofotes, após uma entrada dura de Hugo Moura ser considerada normal pelo VAR. Adryelson se manifestou sobre a situação, apontando que já foi expulso por muito menos.

Entretanto a arbitragem de vídeo viu o lance como normal, não recomendando a revisão para o árbitro em campo. Apesar da decisão, a situação deixou um incomodo muito grande nos jogadores, apontando o lance como um erro.

O lance foi analisado

A comentarista de arbitragem da ESPN, Renata Ruel se manifestou através das redes sociais sobre a entrada de Hugo Moura em Tchê Tchê. No lance o jogador do Vasco utilizou de uma forma desproporcional e atingiu a canela do adversário.

Apesar de ter ido no corpo do adversário em um lance que poderia lesioná-lo, a arbitragem entendeu a entrada como normal e não aplicou o cartão vermelho. A comentarista criticou a decisão tomada.

Hugo Moura deveria ter sido expulso? Hugo Moura deveria ter sido expulso? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

“É para expulsar esse lance do Hugo Moura no Tchê Tchê, vem por cima da linha da bola, atinge com força excessiva e com as travas da chuteira a canela do adversário e isso caracteriza jogo brusco grave pela regra e cartão vermelho. Falha gigante no campo e nem o VAR da CBF (corrigiu)”, escreveu.

Situação complicada

Mas, vale destacar que o árbitro Ramon Abatti não deu sequer falta nem cartão amarelo pelo lance. O VAR Wagner Reway não recomendou a revisão, respeitando e concordando com o que foi marcado em campo.

Esse lance acabou gerando muita reclamação por parte dos jogadores do Botafogo, que se sentiram prejudicado no lance. Já que teriam uma superioridade numérica e, naquele momento, poderiam assumir a liderança do Brasileiro em caso de vitória.

Veja o que dizem os torcedores