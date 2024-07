Mano Menezes mal chega e Ganso é contatado pelo Santos

Meia de 34 anos tem um dos maiores salários do elenco de Mano e recebe sondagem do Peixe, que disputa a Série B

Reformulação drástica

A chegada de Mano Menezes ao Fluminense foi pensada pelo presidente Mário Bittencourt para causar um choque de realidade no elenco. Hoje, o Tricolor é o lanterna do Brasileirão Série A 2024.

Com Fernando Diniz, o Fluzão só somou seis pontos em 13 jogos e precisa urgentemente reagir se não quiser sofrer novo rebaixamento, realidade que não atinge o Clube desde o fim da década de 1990. Com Mano, a diretoria espera uma mudança drástica no comportamento.

Se no Corinthians o treinador não se opôs a saídas de medalhões como Gil, Giuliano e Renato Augusto, que hoje curiosamente está no elenco do Fluminense, a realidade pode acontecer com Paulo Henrique Ganso. O meia de 34 anos já desperta interesse de um clube ao qual guarda carinho muito grande na carreira.

Trata-se do Santos, que disputa em 2024 o Brasileirão Série B. O Bolavip Brasil apurou que o presidente Marcelo Teixeira se aproveitou da demissão de Fernando Diniz e retomou conversas com o staff do camisa 10.

Ganso sai do Fluminense?

Oficialmente, o Santos não confirma negociação pelo retorno de Ganso, que foi formado na Vila Belmiro. Só que o cartola sonha com voltas de jogadores que fizeram carreira no time anteriormente. Além de Ganso, o Peixão se interessa por Gabigol, de saída do Flamengo, e, é claro, Neymar.

Hoje, a situação de Ganso é a seguinte: o Fluminense tem contrato com o meio-campista até dezembro de 2025. Seus salários são de aproximadamente R$ 500 mil mensais, um dos maiores do plantel de Mano no CT Carlos Castilho.

É bem verdade que Mano foi o responsável pela primeira convocação de Ganso à Seleção Brasileira. Na época, ele e Neymar brilhavam com a camisa do Santos e eram pedidos pelos torcedores na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, embora Dunga não os tenha levado.

Mano e Fluminense: relação que foi até a Seleção

No período da Seleção Brasileira, Mano Menezes fez diversos elogios a Ganso e ao estilo do meia. O treinador chegou a dizer que tinha preferência por atuar com um atleta mais cadenciado e outro com mais mobilidade no setor, o que pode fazer com que o maestro retome o protagonismo no time.

De maneira oficial pelo lado do Fluminense, Bittencourt nega propostas pelo maestro de 34 anos, que conquistou a Libertadores inédita pelo Clube em 2023. A realidade é que Ganso tinha muito prestígio com Diniz.

Foram 23 partidas sob o comando do agora ex-técnico do Fluminense, com três gols e três assistências. Na derrota para o Grêmio, todavia, o camisa 10 foi reserva e só entrou nos 20 minutos finais sob o comando interino de Marcão.