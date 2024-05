R$43 milhões; João Victor não se consolida e Vasco busca por zagueiro no mercado

Alto investimento e incertezas

O Vasco da Gama começou a temporada com diversas promessas de que o enredo seria diferente do que foi visto no ano passado. Para isso, o clube carioca fez altos investimentos no futebol.

© Jorge Rodrigues/AGIFJoão Victor ainda não se firmou no Vasco. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF



Ao todo o Gigante da Colina gastou cerca de R$120 milhões com reforços na primeira janela de 2024, e ainda assim, o elenco segue com muitas lacunas a serem preenchidas para a próxima janela.

Algo que chama a atenção dos torcedores vascaínos, é o alto valor investido em algumas peças em especial, que até o momento, sequer passaram a sensação de que se firmaram entre os titulares.

Um exemplo disso, é o zagueiro João Victor, que foi fruto de um investimento de cerca de R$43 milhões para os cofres do clube carioca. E o Cruz-Maltino ainda busca por um zagueiro para chegar sendo titular, Lyanco entrou na mira.

Mal momento de Maicon

Além do camisa 36, que não se firma entre os titulares da equipe, os zagueiros que eram unanimidades no decorrer do Brasileirão do ano passado também não vem tendo um bom aproveitamento, com exceção de Léo Pelé.

Quem tem sofrido fortes críticas do torcedor do Vasco, é o zagueiro Maicon. Na última partida diante do Fortaleza ele falhou duas vezes e por pouco não prejudicou a classificação para as oitavas de final.

Outro zagueiro que acabou perdendo espaço por conta de problemas pessoais com outros atletas do elenco, foi o Medel. Ele teve discussões com jovens atletas e não entra em campo desde o pedido de demissão de Ramón.

Agora, sob nova direção, o torcedor do Cruz-Maltino ainda não tem ciência de qual será o sistema defensivo titular. Porém, a esperança que fica é de que o português consiga fechar a casinha.

Philippe Coutinho cada vez mais próximo

Quem está muito próximo de sacramentar o seu retorno para o Gigante da Colina, é o meia Philippe Coutinho. O jogador chegou ao Rio de Janeiro na última sexta-feira (25) e está próximo de ser anunciado.

O staff do atleta teve uma reunião com Pedrinho no decorrer deste sábado (26), segundo fontes próximas ao craque a conversa foi positiva e agora as partes tratam de trâmites burocráticos para enfim acertar a transferência.

Um deles é a rescisão contratual do ex-camisa 9 do Al-Duhail, que tinha contrato de empréstimo até o fim do ano com o clube arabe. Além do seu contrato até 2025 com o Aston Villa, que não promete fazer jogo duro.

Já o torcedor Cruz-Maltino, volta às competições com os ânimos renovados. Além da classificação na Copa do Brasil, a massa vascaína vive a expectativa de ver Dimitri Payet e Philippe Coutinho no mesmo time.

