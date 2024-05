Presidente do América-MG revela que Botafogo ainda não pagou parcela de Carlos Alberto

Jogador foi emprestado para clube da Bélgica

O presidente da SAF do América-MG, Marcos Salum, fez uma declaração sobre o Botafogo em entrevista ao portal Ataque. O empresário deu detalhes sobre o atraso referente a pagamento.

Foto: Vítor Silva/Botafogo – Botafogo ainda não pagou parcela de Carlos Alberto



Segundo Marcos Salum, o Botafogo ainda não pagou uma parcela referente à compra de 60% dos direitos econômicos de Carlos Alberto, que aconteceu no fim de 2023. O valor da parcela é de 200 mil euros (R$ 1,04 milhão, na cotação atual).

“O que temos para receber este ano são as parcelas do Mastriani, que já tem uma e vai pagar a outra, tem a do Martinez, que vence no meio do ano… Temos algum recurso ainda do Richarlison. O que está pegando nos nossos recebimentos é o Botafogo, que tem que nos pagar 800 mil dólares (R$ 4,1 milhões) do Carlos Alberto, pagou 200 mil dólares (R$ 1 milhão) e está devendo“, disse Salum.

“A regra do jogo é: não paga, denúncia à CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) e vamos seguir em frente para que cumpra o seu pagamento. Talvez, dos recebimentos que tenhamos, o único que está pendente é o Carlos Alberto, que sei que está em atraso. O resto está dentro do plano“, continuou.

Salum dá mais detalhes do acordo com o Botafogo

Salum, no entanto, trata o caso com bastante tranquilidade e disse que vai comunicar o Botafogo e esperar o pagamento. O presidente ainda deu mais detalhes do acordo com o Glorioso.

“Ainda não (entrou na CNRD). É um processo normal. Venceu, comunica o Botafogo, tenta receber, somos parceiros. Se não pagar, aciona. É assim mesmo, tem uma parcela em atraso. É de três em três meses. Mas, como você perguntou separadamente, o América é muito transparente e eu gosto de falar as verdades“, respondeu Salum.

Após adquirir Carlos Alberto em definitivo, o Botafogo decidiu emprestar o jogador ao RWD Molenbeek, time de John Textor na Bélgica. O América-MG ainda ficou 40% dos direitos do jogador.

O que a torcida repercutiu sobre o assunto