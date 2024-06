Coutinho deve estrear pelo Vasco contra o Corinthians

A espera do anúncio

No último sábado (15) acabou caindo uma bomba no mercado da bola, com a possibilidade do atacante Dudu trocar o Palmeiras pelo Cruzeiro. Porém, o torcedor do Vasco está mais preocupado com a situação de Philippe Coutinho.

© Getty ImagesPhilippe Coutinho comemorando gol durante partida entre Brasil e Paraguai, no Mineirão, pelas Eliminatórias para a Copa de 2022, no dia 01/02/2022. Foto: Pedro Vilela/Getty Images



Enquanto se prepara para o jogo contra o próprio Cruzeiro, neste domingo (16), que terá transmissão ao vivo do Bolavip Brasil, com o tempo real, a diretoria vem observando bem de perto todo o cenário para fechar logo com o meia-atacante.

Inclusive, haverá uma reunião entre as partes, conduzida por Pedrinho, presidente do Gigante da Colina. A intenção é que neste encontro seja sacramentado de vez sua volta à São Januário.

Data da estreia é divulgada

Em meio a isso, mesmo ainda sem ser anunciado pelo Clube Cruz-Maltino, a data de sua estreia, ou melhor reestreia, pela equipe acabou sendo divulgada. A informação foi dada pelo jornalista Leonardo Baran.

Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, o profissional revelou que o primeiro adversário do jogador de 32 anos com a camisa do Vasco será o Corinthians, em partida a ser realizada no Maracanã.

“O Coutinho vai voltar ao Vasco e a estreia dele será contra o Corinthians. Torcedor, anote aí. Esse jogo será no Maracanã. Em um primeiro momento, a partida será marcada para uma quinta-feira, dia 11 de julho. Mas há um movimento para que esse jogo seja no dia 13, sábado, ou 14, domingo”, disse.

Saudades do ex?

Em meio a isso, um ex-jogador do Trem-Bala da Colina acabou voltando a se destacar no último sábado (15). Trata-se Gabriel Pec que marcou mais um gol na MLS, atuando pelo Los Angeles Galaxy.

A atuação da Cria da Colina dividiu os torcedores na web. Muitos acabaram declarando que ele cairia muito bem no atual time de Álvaro Pacheco e que ele está fazendo muita falta para o time.

