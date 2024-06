João Neto marca dois gols na final da Copa do Nordeste

Tem estrela

Neste domingo (9), CRB e Fortaleza fizeram o jogo decisivo da final da Copa do Nordeste, no Estádio Rei Pelé. Com o empate no agregado, a partida acabou indo para os pênaltis, com o Leão do Pici se sagrando o grande campeão.

© Marlon Costa/AGIFJoão Neto, jogador do Fluminense emprestado ao CRB. Foto: Marlon Costa/AGIF



Apesar do vice-campeonato, um jogador chamou a atenção dos torcedores do Fluzão. João Neto, que pertence ao Fluminense, mas está emprestado ao CRB, marcou os dois gols do jogo, levando a decisão para as penalidades.

O primeiro saiu após cruzamento, com a bola rebatida sobrando na sua perna esquerda e ele estufando as redes. Já o segundo foi em grande estilo: aproveitou o chute errado do companheiro para emendar uma letra, e chutar de direita.

Jogador do Flu

João Neto tem 20 anos, e vínculo de empréstimo com o time alagoano até dezembro de 2024. Ele foi para o CRB em março deste ano, e além da Copa do Nordeste, disputa o Campeonato Brasileiro Série B.

Nas redes sociais, os Tricolores aproveitaram para ressaltar o quão útil o jogador pode ser ao Flu: “Por aqui preferimos usar Renato Augusto de falso 9 (emoji de palhaço)”, escreveu um dos torcedores.

Outro torcedor aproveitou para lembrar que João Neto ainda fez o gol do CRB contra o Ceará, que valeu a classificação da terceira fase da Copa do Brasil, no início de maio.

Torcedores elogiam

“Simplesmente, um gol contra o Ceará, pela Copa do Brasil, eliminando os caras. E agora dois gols na final pra levar os jogos para os pênaltis. Tem estrela”, escreveu o Tricolor.

O Fluzão está na preparação e foca no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que será nesta terça-feira (11), às 20h, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos.

O que dizem nas redes sociais