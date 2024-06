Payet toma decisão no Vasco logo após vexame no Maracanã

Pressão está grande

Payet é um dos principais jogadores do Vasco atualmente. A torcida gosta bastante do meio-campista e entende que ele pode tirar o Cruz-Maltino dessa situação horrível na temporada.

© Thiago Ribeiro/AGIFRJ – RIO DE JANEIRO – 17/03/2024 – CARIOCA 2024, NOVA IGUACU X VASCO – Payet jogador do Vasco durante partida contra o Nova Iguacu no estadio Maracana pelo campeonato Carioca 2024.



O meio-campista não teve uma boa atuação nos 6 a 1 para o Flamengo e foi criticado até internamente por pessoas ligadas ao Vasco pela passividade que ele demonstrou durante o clássico.

Quando o Vasco estava ganhando, o atleta estava se movimentando mais e buscando a bola quase o tempo todo, a partir do momento em que o rival foi fazendo gols, o gringo ‘sumiu‘.

Bastidores quentes

Edmundo fez duras críticas ao jogador: “O jogo foi ganho no meio-campo. Os craques do Flamengo estavam no meio-campo, e os craques do Flamengo chamaram a responsabilidade. Diferente do craque do Vasco, que se escondeu do jogo“, afirmou.

Após o confronto, relatos de quem acompanhou as situações no Gigante da Colina dão conta de que Payet se mostrou muito irritado no vestiário pela maior goleada sofrida do Vascão para o maior rival.

O atleta estava visivelmente inconformado com os gols sofridos, principalmente os primeiros dois do Flamengo, de Everton Cebolinha e Pedro, com falhas grotescas do sistema defensivo.

Precisa mudar

Payet já não estava feliz com a situação do Gigante da Colina neste ano. O jogo contra o Rubro-Negro Carioca só fez piorar ainda mais a situação, levando em conta que a pressão está muito grande.

Como um dos líderes do grupo, o meio-campista tem moral suficiente para fazer esse tipo de cobrança em outros jogadores e isso foi feito logo após a vergonha sofrida no Maracanã.