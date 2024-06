Oferta do Cruzeiro a Gabigol fica na responsabilidade de Landim

Vice-presidente do Mengão abriu o jogo sobre como pode acontecer a saída do camisa 99 da Gávea

Segue o líder Rubro-Negro

O Flamengo venceu o Fluminense no último domingo (23), por 1 a 0 e segue na liderança do Brasileirão Série A, com 24 pontos, com o Palmeiras na cola, já que o rival paulista soma 23 pontos.

© Thiago Ribeiro/AGIFO futuro de Gabigol está nas mãos do presidente do Flamengo



Trata-se de um momento intenso da temporada, que ainda tem a abertura da janela de transferências no próximo dia 10, para dividir as atenções do departamento de futebol Rubro-Negro.

Isso por que o Clube tem suas prioridades de reforços, mas também é vitrine e pode perder atletas. Nesta segunda-feira (24), por exemplo, veio à tona que Matheus Gonçalves entrou no radar do Santos e a Gávea já se posicionou sobre uma possível negociação.

Mas, o caso que mais chama atenção é do de Gabigol, que recentemente foi apontado como um dos objetivos do Cruzeiro, que teria feito uma oferta para contratar o camisa 99.

Responsa total do presida da Gávea

Desta forma, após o FlaFlu, o vice-presidente Marcos Braz, abordou o assunto na zona mista do Maracanã e detalhou a complexidade de uma possível transferência do ídolo Rubro-Negro, que não vive um momento de protagonismo no Clube.

“Pedrinho (Lourenço) é o presidente da SAF do Cruzeiro. Eu não sei com quem o Landim fala nos outros clubes. Enfim, se ele procurou o Landim, é assunto de presidente para presidente. Eu não sei se procede ou não. Mas, caso proceda, já que ele procurou o Landim, está com a pessoa certa, é o presidente do clube. Não posso falar, pois não tenho essa informação (negociação com o Cruzeiro). O Landim não me passou absolutamente nada, mas ele não precisa me dar satisfação, ele é o meu chefe.”, explicou.

Gabriel Barbosa, juntamente com o mar de polêmicas em que se envolveu nos seis meses de 2024, ainda precisa resolver sua situação com o Mais Querido, pois a sua renovação contratual virou um verdadeiro mistério, assim como a possível saída, que já teve especulações envolvendo Corinthians, Palmeiras e Grêmio.

Assunto é tratado como “delicado”

Braz, foi direto ao ponto sobre o problema: “Não tem mudança. A situação do Gabigol será resolvida da maneira mais correta possível, tanto da parte do clube quanto a dele. Não tenho dúvidas. Tem que ter paciência, tranquilidade. Quando eu falo em resolver, você tem várias situações para resolver”.

A situação é vista como delicada e, desta forma, o dirigente aponta a situação: “Extensão de contrato, permanência, saída… O que eu posso te falar, pela relação que tenho com ele, a gente vai tratar na hora certa esse assunto. É um assunto delicado, jogador importante na história do Flamengo, contamos com ele hoje”, completou.