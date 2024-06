Novo estádio do Flamengo tem foto divulgada

A prefeitura do Rio de Janeiro publicou em diário oficial a desapropriação do terreno nesta segunda-feira (24), e o Flamengo já tem o planejamento para construção do estádio

O planejamento está feito

Na liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vem conseguindo lidar bem com os desfalques por conta das convocações da Copa América e por lesões. Com Tite conseguindo reorganizar a equipe com ajuda das categorias de base, com Lorran se destacando no lugar de Arrascaeta.

© Foto: Divulgação/FlamengoDiretoria divulgou imagem do novo estádio



Entretanto, não é apenas dentro de campo que o Rubro-Negro está conseguindo evoluir. Já que a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou no diário oficial desta segunda-feira (24), sobre a desapropriação do terreno do Gasômetro, ficando cada vez mais acessível para o clube comprar.

Através das redes sociais, o Mais Querido divulgou vídeos e fotos sobre o projeto do estádio que empolgou a Nação. Mas ainda não é definitivo, podendo haver mudanças até a construção.

A Nação empolgou

O prefeito Rodolfo Landim vem trabalhando nos bastidores para garantir a compra do estádio há algum, onde vinha realizando reuniões com o presidente do banco. Entretanto, acabaram não chegando a um acordo pelos jogadores.

Mas com a falta de acordo entre as partes, a diretoria contou com a ajuda da prefeitura do Rio de Janeiro, com o prefeito Eduardo Paes, entendendo a importância da construção do estádio e o quanto pode ajudar na valorização do local.

Com o trabalho em conjunto realizado, a diretoria conseguiu ficar ainda mais próximo da construção do estádio. Desta forma, logo após se tornar oficial, com a publicação no diário, a gestão já logo se posicionou.

Movimentações nos bastidores

A prioridade do Flamengo é a valorização da marca, assim como, manter uma equipe forte e competitiva para a conquista de títulos importante. Desta forma, vem intensificando o trabalho nos bastidores.

Vale destacar que o Flamengo deu um passo importante em sua história, buscando a sua evolução, para garantir o crescimento da equipe. Buscando a sua valorização e importância dentro e fora de campo.

Veja o que dizem os torcedores