Novidade sobre construção do Estádio do Flamengo é revelada por repórter do Paparazzo

Novo estádio do Flamengo

O Flamengo continua com o seu plano de construir o seu próprio estádio nos próximos anos. Gestão comandada pelo presidente Rodolfo Landim, tem essa situação com uma de suas metas para 2024.

A grande questão é que o assunto sempre acaba indo para o lado fantasioso, e não resolvendo algumas questões importantes, para de fato começar a construção da tão sonhada casa rubro negra.

A cerimônia de inauguração do Terminal Intermodal Gentileza (TIG), localizado nas imediações da Rodoviária do Rio, na Zona Portuária aconteceu nesta sexta-feira (23), com ela veio muitas dúvidas. Mas de acordo com Gabriel Orphão, o plano continua.

Existia um grande temor de que com a nova aquisição da cidade do Rio de Janeiro, a construção do estádio rubro-negro poderia acabar caducando e ficando apenas, mais uma vez, no sonho dos dirigentes.

“Conversei com uma fonte responsável pelo projeto da construção do estádio próprio do #Flamengo, e questionei se a construção do Terminal Gentileza impacta, de alguma forma, no projeto rubro-negro, por conta da proximidade do novo terminal com o terreno desejado pelo #CRF”, iniciou ele.

“De forma direta, a fonte afirmou que não há nenhum impacto, e que o projeto continuará da mesma forma com a inauguração do novo terminal”, concluiu em sua conta oficial no X (antigo Twitter, na noite desta sexta-feira (23).

O banco federal tem ligação direta com o eventual estádio porque ele seria construído no terreno do antigo Gasômetro, no Rio de Janeiro, e a Caixa é quem administra o fundo imobiliário que é proprietário do local no Porto Maravilha.

A construção de um estádio próprio para o Flamengo tem sido bastante discutida pela gestão de Rodolfo Landim. Segundo o presidente da Caixa, no entanto, ainda não há um projeto para isso colocado no papel

Presidente da Caixa sobre estádio dos Flamengo

“Nós tivemos uma conversa, que ainda não está totalmente definida, porque o clube tem a ideia do aproveitamento de um bem patrimonial que pertence a um fundo de investimento da Caixa, na área do gasoduto, mas ainda é uma coisa muito incipiente”, disse Carlos Antônio Vieira Fernandes, em entrevista ao “Jornal de Brasília”.

“Queremos ajudar nisso, mas ainda não existe projeto, tampouco uma solução jurídica quanto ao formato de negócio. Só que, neste momento, não tem modelo; é só uma proposta”, completou ele em entrevista no ano passado.

Atualmente, o Flamengo manda seus jogos no Maracanã, estádio o qual administra hoje em parceria com o Fluminense. O processo pela licitação do Maracanã segue correndo e, dessa vez, a atualização aconteceu por conta dos recursos de impugnação

A assessoria jurídica da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro rejeitou os pedidos apresentados pelos concorrentes e manteve o consórcio entre Flamengo e Fluminense na concorrência pela gestão do estádio nos últimos dias.

