Nenê enfrenta o Vasco pela primeira vez com a camisa do Juventude

De volta à casa… mas pelo outro lado!

Nos últimos anos, os torcedores do Vasco acostumaram em ver o meio-campista Nenê dominar e comandar o setor do campo para o Cruz-Maltino. Nesta quarta-feira (19), os vascaínos poderão ver novamente o jogador em ação, mas, desta vez, não será vestindo a camisa alvinegra.

Agora, o ex-camisa 10 vascaíno entra em campo contra o Vasco representando o Juventude, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi, na cidade de Caxias do Sul.

Considerado um dos grandes ídolos da história do Cruz-Maltino, o meio-campista encara o seu time do coração desde que acertou sua saída, em abril de 2023. Nenê entende a importância da partida a admite que não imaginava que esse dia chegaria.

Nenê contra o Vasco?

O jogador aproveitou para falar sobre o encontro. “É especial, realmente quando eu vim para cá não pensava que a gente ia poder ter esse confronto até porque eu não ia mais jogar esse ano. O futebol sempre surpreende a gente. Como disse não esperava e, na verdade, não esperava também que seria um confronto direto. Pela reformulação que teve, eu achei que o Vasco ia brigar um pouco mais lá em cima no começo do campeonato, mas o Brasileiro é muito difícil e ainda está no começo”, comentou, em entrevista ao GE.

Camisa 10 do Juventude desde a Série B do ano passado, Nenê é um dos grandes personagens do Vasco na última década. O jogador de 42 anos atuou oficialmente em 199 partidas pelos cariocas. Mas, a contagem do clube inclui amistoso, então o atleta possui 204 jogos. Destas, 188 foram sendo titular. Entre idas e vindas, se colocou como protagonista do Cruz-Maltino.

Com 63 gols marcados, é o segundo maior artilheiro no século XXI, atrás apenas de Romário, com 131. Com todo o retrospecto, Nenê não esconde que o Vasco é o seu time do coração. Mas, ressalta que, mesmo com um tempo de casa menor, o Juventude não fica para trás. “Com certeza, no Brasil, depois que eu voltei da Europa em 2015, o Vasco é um dos clubes que eu mais me identifiquei. Foi o time que eu fiquei mais tempo, tive momentos muito difíceis e momentos muito bons e pude ficar e ajudar o time as duas vezes que eu me propus a isso de voltar e deixar o time na Série A. Realmente fico muito feliz de ter conquistado essa missão. O Juventude realmente virou meu segundo clube do coração, inclusive me sinto muito em casa. Não esperava isso. É uma cidade e um clube que me tratou com muito carinho e respeito desde sempre. Então, por isso que a cada dia eu dou a vida dentro de campo para dar alegria aos torcedores”, afirmou.

Vasco pode contratar Philippe Coutinho

Nos últimos dias, a conversa de uma possível volta do meio-campista Philippe Coutinho ao Vasco tomaram conta dos bastidores cruz-maltino. Segundo Pedrinho, presidente do clube, a volta está quase certa e cada vez mais perto de acontecer.

“Um ponto muito positivo é que ele quer muito vir jogar no Vasco. A primeira, a segunda e a terceira opções dele são o Vasco. Isso é ótimo! Já fizemos a proposta para o Coutinho, está sendo avaliada, com ajustes, com toda a gestão esportiva dele. Ele está abrindo mão de muita coisa para vir. Estou fazendo um esforço absurdo. Ficamos muito ansiosos para ter um final feliz. Está tudo sendo construído, andando muito bem. Eu não gosto de falar (antes), mas está bem encaminhado. A proposta foi entregue, ele está avaliando. Se tiver que fazer algum ajuste, a gente vai dentro das possibilidades fazer”, afirmou Pedrinho.

