Multa de Diniz é revelada no Fluminense

Toda alegria do torcedor do Fluminense com o título da Libertadores na última temporada se apagou com a péssima campanha em 2024, que agora está no ápice com a lanterna do Campeonato Brasileiro.

A equipe perdeu as duas últimas rodadas, para Atlético-GO e Cruzeiro e vive uma imensa pressão nos bastidores. A torcida, inclusive, protestou no CT, pichando o muro com frases de ordem.

Com todo esse movimento, cresce a chance do técnico Fernando Diniz ser demitido em caso de mais um tropeço. O Clube volta a campo contra o Flamengo, no domingo, pelo Brasileirão.

Caso o Tricolor das Laranjeiras decida pela demissão de Diniz, os cofres da equipe vão sentir. Isso porque, de acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Fluminense terá que pagar R$ 14 milhões ao treinador.

O valor engloba o salário CLT, ou seja, carteira assinada do treinador no Fluminense, até o fim do seu contrato, que termina em dezembro de 2025, mais um ano e meio.

Portanto, a diretoria estuda todas as possibilidades antes de definir pela demissão do técnico, que vem sofrendo cada vez mais pressão nos bastidores no dia a dia.

Na sua possível ‘última cartada’, Fernando Diniz terá a volta de alguns jogadores importantes no time. O zagueiro Felipe Melo, o lateral Guga e o meia Paulo Henrique Ganso voltam à equipe.

Outros dois jogadores que têm chances de retorno são os laterais Samuel Xavier e Marcelo, que sentiram dores musculares antes da derrota para o Cruzeiro, na última quarta-feira.

Sendo assim, uma provável escalação do Tricolor das Laranjeiras para o Fla-Flu tem: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Marquinhos, Keno (Douglas Costa) e Cano (John Kennedy).