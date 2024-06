Matheus França confirma retorno ao Flamengo

Matheus França no Mengão futuramente

O meia-atacante Matheus França está de férias no Brasil após sua primeira temporada no Crystal Palace, da Premier League. Ele confirmou em entrevista ao Charla Podcast que vai retornar ao Flamengo quando tiver sucesso na Europa.

© Getty ImagesMatheus França revelado no Flamengo – Foto: Getty Images



O jogador de 20 anos fez 15 jogos desde outubro de 2023 e soma 520 minutos em campo, com um gol. Após a sua primeira temporada na Inglaterra, ele ainda busca seu espaço no time do técnico Roy Hodgson.

O contrato de venda de Matheus França do Flamengo para o Crystal Palace tem uma série de metas a serem batidas que acionariam gatilhos. A mais complexa das é uma com a conquista do prêmio da Bola de Ouro

“A meta da Bola de Ouro no contrato com o Crystal Palace não me assusta não. Sou moleque ainda. Confio no meu potencial de ir para um time melhor no futuro, chegar na Seleção e cumprir as minhas metas. Pressão não me afeta”, disse o Cria.

Vai voltar

Matheus França falou sobre o futuro a longo prazo. O meia-atacante afirmou que quer voltar a vestir a camisa do Flamengo, depois de conseguir se consolidar e ter uma carreira de sucesso.

“Claro que penso em voltar para o Flamengo, mas antes quero ficar bastante tempo na Europa. Quando estiver no final da carreira, volto para o Brasil e para o Flamengo, meu time de coração”, disse.

Recentemente, foi especulada uma ligação entre Crystal Palace e Botafogo, dois times que contam com a participação societária de John textor. Tem sido praxe esse tipo de prática por parte do mandatário. No entanto, ele descartou.

“Minha ida para o Crystal Palace não tem nada a ver com o Botafogo. Quando eu voltei da minha lesão, eu desci para o Sub-20 e fiz um jogo na Gávea contra o Botafogo. O John Textor e um diretor do Palace estavam lá assistindo. Entrei 30 minutos no final e destruí com o jogo. O cara decidiu que ia me levar para a Inglaterra”, disse.

Por quanto Matheus França foi vendido?

Flamengo fechou a venda de Matheus França para o Crystal Palace na temporada passada. A transação foi fechada em 20 milhões de euros, referentes a R$ 104,778 milhões segundo a cotação de agosto de 2023. O clube inglês pagou a primeira parcela de 9 milhões de euros em 27 de setembro de 2023.