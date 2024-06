Marcelo Sant’Ana se despede do América-RN e deve assumir departamento de futebol do Vasco

Ex-presidente do Bahia é cotado para assumir o departamento de futebol do Gigante da Colina

A trajetória de Marcelo Sant’Ana

O América-RN anunciou, na tarde da última sexta-feira (28), a saída de Marcelo Sant’Ana do clube. O dirigente, ex-presidente do Bahia, é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para assumir o departamento de futebol do Vasco, substituindo Pedro Martins.

Foto: América-RN/Divulgação – Marcelo Sant’Ana pode assumir o departamento de futebol do Vasco



Sant’Ana aguardava apenas o jogo do Mecão contra o Sousa-PB, realizado nesta quinta-feira (27), pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Baiano de Salvador, Marcelo Sant’Ana é formado em Comunicação Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e possui estudos na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, além de um MBA em Marketing e Branding.

Ex-presidente do Bahia

Sua formação sólida reflete na sua trajetória como dirigente esportivo, onde conquistou títulos importantes e desenvolveu uma carreira respeitada no futebol brasileiro.

Sant’Ana foi presidente do Bahia entre 2015 e 2017, período em que o clube conquistou o Campeonato Baiano de 2015 e a Copa do Nordeste de 2017. Além dos títulos, ele possui vasta experiência como empresário de atletas, o que lhe confere um conhecimento profundo do mercado de futebol.

No América-RN, Marcelo Sant’Ana teve um papel fundamental na conquista do Campeonato Potiguar, além de ajudar o clube a garantir as classificações para a Copa do Nordeste e para a Copa do Brasil de 2025. Sua gestão foi marcada por um planejamento estratégico que visava o crescimento sustentável do clube.

Lista de reforços

A rápida contratação de um novo diretor de futebol pelo Vasco está diretamente relacionada à necessidade urgente de encontrar um novo treinador. O clube busca alguém com força no futebol para iniciar as negociações com possíveis nomes para assumir o comando técnico. A presença de Sant’Ana no clube é vista como essencial para esse processo.

Em relação a reforços, o Vasco possui uma extensa lista e conversas em andamento. Os primeiros passos foram dados por Pedro Martins, e agora Marcelo Sant’Ana dará continuidade a essas negociações. A expectativa é que o novo diretor de futebol consiga trazer uma série de novos jogadores para fortalecer o elenco.

Até o momento, quatro reforços já estão acertados para o Gigante da Colina: Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodríguez. Apenas Philippe Coutinho ainda não finalizou todos os trâmites, com o tempo de contrato sendo o último ponto em discussão. A contratação desses jogadores é vista como crucial para o fortalecimento do time na próxima temporada.

