Marcelo é flagrado por câmera de TV no momento da comemoração da torcida do Botafogo

Lateral-esquerdo não fez uma boa partida no clássico, assim como todos os companheiros do Fluminense

Fogão mereceu vencer

O Botafogo fez um grande clássico contra o Fluminense e mereceu vencer até por mais gol de diferença. O resultado foi enganoso, porque o domínio do Fogão foi tão grande que os próprios tricolores admitiram a superioridade.

© Thiago Ribeiro/AGIFRJ – RIO DE JANEIRO – 11/06/2024 – BRASILEIRO A 2024, BOTAFOGO X FLUMINENSE – Marcelo jogador do Fluminense durante partida contra o Botafogo no estadio Engenhao pelo campeonato Brasileiro A 2024.



Dependendo da rodada, o Glorioso pode terminar na liderança e agora é secar o Flamengo, que enfrentará o Grêmio, nesta quinta-feira (13), no Maracanã. Se o Rubro-Negro tropeçar, não conseguirá ultrapassar na tabela.

Outro fato curioso que aconteceu foi com o Marcelo. A imagem do Premiere flagrou ele visivelmente abatido na partida com a má atuação do Tricolor das Laranjeiras e, no fundo, a torcida do Fogão cantando bem alto.

Passado lembrado

Vale lembrar que o lateral-esquerdo foi especulado inúmeras vezes no Glorioso quando estava na Europa e muitos achavam que ele era torcedor do Clube. Quando retornou, Marcelo escolheu o Fluminense.

Nos últimos tempos, quando o Botafogo perdia jogos do Brasileirão no ano passado, o craque fazia postagens com emojis sorrindo nas redes sociais e isso fez muita gente interpretar que ele estava zoando o Bota.

O jogador nunca confirmou se realmente era isso, mas deixou as coisas nas entrelinhas. O fato é que a torcida botafoguense pegou um certo ‘ranço’ do medalhão e o vaiou na noite de ontem (11).

Desempenho de alto nível

Assim como todos os seus companheiros, Marcelo não foi bem. Pouco construiu ofensivamente e teve dificuldades do lado defensivo. O Botafogo jogou muita bola e se mostra preparado para buscar o título nacional.

A torcida do Glorioso acordou bastante feliz e empolgada com o momento da equipe. Apesar de certa desconfiança pelo que foi a temporada passada, existe um entendimento que agora tem tudo para ser sucesso.