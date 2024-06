Falta de público em jogo do Fluminense dá prejuízo de meio milhão

Buscando evolução

Fluminense conquistou apenas seis pontos em sete partidas disputadas pelo Campeonato Brasileiro. A equipe vem de quatro jogos sem vencer, sendo duas derrotas e dois empates e está a um ponto da zona de rebaixamento.

Fernando Diniz vem trabalhando nos bastidores com objetivo de reverter essa situação o mais rápido possível. E, para isso, pode ter ajuda com o retorno de Samuel Xavier contra o Botafogo, marcado para a próxima terça-feira (11), às 20h, no Nilton Santos.

Enquanto vem buscando a evolução dentro de campo, o Tricolor das Laranjeiras vem vendo seus jogadores sendo cobiçados por outras equipes do futebol nacional. Como vem ocorrendo com Alexsander.

Movimentações nos bastidores

Diante dos últimos resultados o clima nos bastidores não é dos melhores, mas a diretoria vem buscando contornar já que tem problemas maiores. Isso porque, a equipe carioca está acumulando prejuízo no Maracanã de meio milhão de reais.

No confronto da primeira rodada do Brasileiro, diante do Bragantino, a equipe teve um prejuízo de R$ 313.134,79. No jogo seguinte, no clássico contra o Vasco, diante das divergências entre as diretorias para o lado que ficaria a torcida, apenas 25.842 compareceram.

A equipe conseguiu um lucro mínimo, que não supriu nem as despesas do clube. Na rodada seguinte, como mandante, no empate diante do Atlético-MG, disputado em Cariacica, no Espirito Santos, a equipe teve um prejuízo de R$ 149.328,83. Conforme informações do jornalista Mauro Cezar Pereira.

Preocupação nos bastidores

Se levar em consideração o confronto contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, onde venceu por 2 a 0, 22.333 pessoas apareceram e 1.716 nada pagaram. O que não foi o bastante para que o time tivesse um bom lucro.

Desta forma, ao todo, o Fluminense em quatro partidas pelas competições nacionais teve um déficit de R$ 583.571,41. Ou seja, mais de meio milhão de reais por falta de bilheteria da torcida.

