Lucas Piton engata em sequência de assistências com ajuda no Vasco

Lucas Piton abençoado pelo Maestro

Nas últimas duas partidas do Vasco pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024, na derrota para o Bahia e o empate com o Botafogo, o torcedor Cruz-Maltino viu Lucas Piton dar assistências para os gols cariocas nos jogos.

Lucas Piton e suas assistências no Vasco. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



O lateral-esquerdo de apenas 23 anos tem a bênção do Maestro Felipe, fazendo com que sua lista de assistências com a camisa do clube carioca aumente. Na Arena Fonte Nova, o gol do Vasco saiu aos 20 minutos da primeira etapa. Depois de um contra-ataque, Piton recebeu de Adson pela esquerda e colocou Paulo Henrique na cara do gol vazio.

Já no clássico carioca no último sábado (29), o lateral-esquerdo acertou um cruzamento aos 39 minutos da segunda etapa, achando a cabeça de Pablo Vegetti, que colocou no canto do goleiro para deixar tudo igual.

Começando a aprender

Com muitas conversas com Felipe, diretor-técnico do Vasco, Piton vê sua lista de assistências aumentar. Antes das últimas duas, o lateral-esquerdo havia dado somente um passe para gol na temporada, no empate por 2 a 2 contra o Bangu, em janeiro, pelo Campeonato Carioca 2024. Além disso, marcou quatro gols, sendo seu melhor ano artilheiro.

Na última semana, um dos vídeos do treinamento divulgados pelo Vasco nas redes sociais mostrava um curto trecho de uma conversa entre Lucas Piton e Felipe. A imagem viralizou entre os torcedores Cruz-Maltinos. Os dois nem se conheciam, até trabalharem juntos no clube.

O Vasco vai terminar bem no Brasileirão? O Vasco vai terminar bem no Brasileirão? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Felipe tem o costume de conversar bastante com os jogadores durante os treinamentos e Piton costuma receber bastante atenção do dirigente. O ex-jogador foi especialista na posição e nas conversas dá dicas e orientações para o atual lateral-esquerdo da equipe.

Contratação para o Vasco?

Com a janela de transferências de julho cada vez mais perto, os clubes estão se movimentando para completar seus elencos para o restante da temporada. O Vasco vê o presidente e ex-jogador Pedrinho trabalhar incansavelmente atrás de reforços.

Com Phillipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodríguez garantidos, o clube também tem interesse em Brian Rodríguez, do América, do México. O Gigante da Colina entrou na disputa pela contratação do jogador, que viu a equipe mexicana negar uma primeira proposta do Corinthians.

Veja o que pensam os torcedores do Vasco sobre Lucas Piton: