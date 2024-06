Mais um ‘Botafogo’ na Copa América

O torcedor do Botafogo tem razões para ficar atento na telinha para acompanhar a Copa América 2024. Afinal, o meia Jefferson Savarino faz parte da seleção da Venezuela, que estreou com vitória no Grupo B diante do Equador.

© Vitor_SilvaLoco Abreu virou comentarista na Copa América, mas não esqueceu o Botafogo



Savarino iniciou a partida no banco do técnico Fernando Batista, porém entrou no segundo tempo. Ele é o único atleta do elenco do Fogão que está disputando a Copa América, nos Estados Unidos, que vai até o dia 14 de julho. Você pode fazer seu palpite em quem será campeão e o Bolavip Brasil pode te ajudar.

Nesta segunda-feira (24), mais uma notícia envolvendo, desta vez, uma figura carinhosa ao torcedor do Botafogo marcou os noticiários. O uruguaio Loco Abreu, ex-atacante do Fogão, foi anunciado como novo ‘reforço’ de uma equipe de TV para a transmissão do certame.

O jornalista Allan Simon, do UOL Esporte, informa que o uruguaio é o novo comentarista dos canais SporTV para as coberturas da Copa América e também da Eurocopa, que acontece simultaneamente. Loco Abreu, inclusive, já particpou do programa ‘Seleção SporTV’ de maneira remota.

Como foi a estreia de Loco Abreu como comentarista na Copa América?

O ex-atacante do Botafogo está no México e fará daquele país as entradas ao vivo no programa. A estreia ocorreu nesta segunda na atração comandada por André Rizek. Após analisar a estreia do Uruguai com vitória sobre o Panamá, o ídolo do Botafogo não quis fechar sua participação sem falar do Glorioso.

Ele fez questão de deixar um recado ao torcedor do Botafogo, que está furioso com a queda de rendimento do clube no Brasileirão Série A 2024. De líder, o time de Artur Jorge caiu para a quarta posição.

“Só vou falar, meu Botafogo, deixa assim… Sei que no passado deu aquela abaixada no final, mas deixa acostumar o Botafogo a ficar em 5º, 4º, 3º, estar na briga… É o que a gente gosta. Chega de sofrer com briga de rebaixamento, deixa assim quietinho. Sei que o torcedor cobra muito, mas vamos empurrar para continuar desse jeito”, afirmou o ídolo alvinegro.

Após dois jogos sem vitórias, o Glorioso volta a campo pelo Brasileirão nesta quarta-feira (26), às 19h (horário de Brasília), para encarar o Red Bull Bragantino, no Estádio Nílton Santos.

História de Loco Abreu

Na história da Celeste, Loco Abreu disputou mais de 70 partidas pelo país. Ele fez parte do grupo campeão da Copa América, em 2011, e foi muito importante na campanha de 4⁰ lugar da Copa do Mundo, na África do Sul, um ano antes.

No Brasil, Loco Abreu ficou muito famoso pela passagem pelo Botafogo, onde marcou 63 gols e se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Clube.