Leila Pereira decide investir em pré-contrato com Gabigol

Demandas Rubro-Negras

O Flamengo está focado no trabalho dentro de campo, já que a intensa temporada apresenta uma forte disputa no topo da tabela do Brasileirão Série A. A equipe Rubro-Negra lidera a competição, porém, com a vantagem de apenas um ponto de diferença do Palmeiras e qualquer vacilo pode custar caro.

© Ettore Chiereguini/AGIFLeila Pereira costura conversas com Gabigol e recebeu recado de Abel Ferreira



Aliás, as equipes que disputam as primeiras colocações já estão mergulhadas na guerra de nervos, Abel Ferreira, por exemplo, citou o Mengão ao analisar investimentos no mercado, em uma clara alfinetada no Botafogo, que também está no primeiro pelotão do Brasileirão Série A.

Contudo, Flamengo e Palmeiras já estão amarrados em uma situação que tem provocado fortes emoções entre suas torcidas: a possível transferência de Gabigol ao clube paulista.

Neste contexto, após os noticiários serem inundados com a insatisfação do atacante com a proposta Rubro-Negra para a renovação, o Palmeiras traça seu planejamento para viabilizar a contratação. Embora a presidente Leila Pereira tenha despistado negociações, declarando que o silêncio se refere a uma estratégia de mercado, o rival do Fla está muito interessado na transferência.

Palmeiras coloca plano em prática

Segundo a jornalista Camila Alves, do portal Globo Esporte, as conversas entre Palmeiras e Gabriel Barbosa já foram lançadas. Vale lembrar, que o jogador já pode assinar um pré-contrato e deixar o clube sem custos no final do ano.

De acordo com a apuração citada, o clube paulista aguardou a chegada do período permitido para dar o pontapé inicial nas tratativas, para não ser acusado de assédio. Neste contexto, os cenários para costurar o acordo estão sendo traçados.

O vice-presidente Marcos Braz já deixou claro que Gabigol só sai com uma compensação financeira, o que faz o Palmeiras apostar suas fichas na assinatura de um pré-contrato e esperar o atacante até janeiro, para a conclusão da transação.

Mengão de olho e Abel se esquivando

O próprio jogador está bastante interessado em aguentar firme até dezembro, mesmo que seu espaço esteja completamente comprometido na Gávea, como apontou recente matéria do Bolavip Brasil.

No Palmeiras, o treinador Abel Ferreira foi abordado sobre a possível contratação. Foi enigmático e jogou a situação para resolução de Leila Pereira e não entrou em detalhes: “Ela sabe aquilo que eu penso. Não falo de jogadores de outros clubes. Confio muito em tudo que ela faz. Não quero alimentar uma novela porque há muitos jogos por trás e não acho que meus jogadores merecem isso”.