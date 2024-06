Lazio faz pedido para liberar Marco Anrônio e Braz estuda contraproposta

Flamengo na liderança do Brasileirão

Com 24 pontos ganhos em 12 jogos, o Flamengo é o líder do Brasileirão até aqui. Mas, o time não vem jogando bem como no início do ano. E o motivo para isso estar acontecendo é que Tite está sem 4 titulares no plantel. Isso porque os uruguaios Matias Viña, Guillermo Varela, De La Cruz e Arrascaeta estão servindo a seleção do Uruguai na Copa América.

Marcos Braz, vice do Flamengo



Por conta disso, o técnico Tite vem pedindo reforços para a diretoria. Marcos Braz já disse que a janela do meio do ano não será tão movimentada, mas que irá atender alguns pedidos do treinador.

E um dos jogadores que Marcos Braz está tentando trazer para o Mengão é Marco Antônio, da Lazio, da Itália. O jogador, inclusive, já teria se acertado com o Flamengo. O volante receberá caso desembarque na Gávea cerca de R$ 600 mil mensais.

Marco Antônio está na mira do Flamengo

Mas a negociação não está nada fácil. Isso porque nos últimos dias, os italianos recusaram a primeira oferta do Mais Querido pelo jogador. O Fla, no entanto não desistiu e pensa na melhor forma para conseguir convencer a Lazio aceitar a oferta.

A diretoria da Lazio inclusive tem mantido contato com Marcos Braz e já fez uma contraproposta ao Flamengo. De acordo com apuração do GE, os italianos querem que o Flamengo exerça a obrigação de compra de Marcos Antônio caso o jogador atue em 50% dos jogos do clube no período de empréstimo.

Lazio impõe condições para liberar Marco Antônio ao Flamengo

Marcos Braz agora já tem em mãos a contraproposta do time italiano e pediu um tempo para que os dirigentes do Rubro-Negro pensem na proposta e enviem uma contraproposta para que as partes entrem em acordo e o atleta venha a Gávea o quanto antes.

A janela de transferências no Brasil irá abrir no próximo dia 10 de julho. Até lá o Fla deve não só ter Marco Antônio como alguns outros reforços pedidos por Tite.