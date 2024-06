Julgamento de Gabigol é adiado na Suíça e pode acabar com renovação no Flamengo

Camisa 99 viajou para a Europa, porém voltou de mãos abanando com adiamento de caso sobre fraude em exame antidoping. Decisão pode atrapalhar planos de permanência no CRF

Nada feito!

O julgamento de Gabigol na Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, previsto para esta sexta-feira (7), foi adiado. Punido por tentativa de fraude em exame antidoping, o atacante do Flamengo está liberado para atuar devido a um efeito suspensivo, mas ainda aguarda a decisão do mérito.

© Getty ImagesGabigol viajou à Suíça para julgamento no CAS, mas decisão foi adiada



O atacante viajou para a Suíça e foi surpreendido com a reviravolta. O adiamento aconteceu por um pedido da União Federal, que é parte do processo e alega que não foi devidamente notificada e, por isso, não indicou um árbitro para o julgamento.

Caso o julgamento não ocorra no segundo semestre, como é uma possibilidade, Gabigol pode ficar sem contrato no CT Ninho do Urubu. Seu atual vínculo no Flamengo expira em dezembro e a direção já deixou claro que só discutirá uma renovação quando o tema for solucionado.

Gabriel aceita ganhar menos para ficar

Segundo o Bolavip Brasil apurou mais cedo, Gabigol sinalizou a Braz por meio de seus representantes a intenção de reduzir sua pedida salarial para renovar com o Flamengo. O dirigente, todavia, aguarda o desfecho do julgamento na Suíça, que pode tirar o atleta de ação até abril de 2025 – se condenado.

“Qualquer procura em cima do Gabriel, caso haja, só será feita depois do julgamento. O Gabriel é um atleta do Flamengo, contrato até o final do ano. Lógico que em uma situação normal já poderia, deveria ou estaria com o contrato renovado. Não foi possível por uma série de motivos”, lembrou Marcos Braz após o jogo contra o Vasco no fim de semana.

Gabigol optou por participar presencialmente da audiência em Lausanne, e o adiamento frustrou o ídolo rubro-negro e seus representantes. O atacante desembarcou na Suíça nesta manhã, enquanto o seu advogado, Bichara Neto, chegou um dia antes no país, informou o Globo Esporte.

Tema polêmico no CRF

A renovação de Gabigol vem sendo tema de debate no Flamengo há meses, em meio ao interesse de clubes como Cruzeiro, Corinthians e Grêmio. O Mais Querido chegou a encaminhar uma prorrogação até 2028, mas voltou atrás diante das atuações ruins e polêmicas do atacante.

No último mês, Gabriel irritou demais a diretoria e a Nação ao aparecer com a camisa do Corinthians em momento de folga na sua residência. Após tomar conhecimento e ouvir o ídolo, a direção decidiu multá-lo e tirou a camisa 10 de suas mãos em todas as competições oficiais.

Após o retorno aos gramados, Gabigol tem sido reserva de Tite, assim com terminou em 2023. Pelo Mengão, jogou 13 partidas e marcou três gols. Sendo um deles na goleada por 6 a 1 diante do Vasco, o primeiro desde sua volta.

