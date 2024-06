John Textor quer que Palmeiras seja o maior rival do Botafogo, diz PVC

As equipes se enfrentam no mês de agosto pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América e a briga até lá promete ser quente

Rivalidade entre Palmeiras x Botafogo?

PVC no programa De Primeira, do UOL Esporte, trouxe uma informação que chama atenção no Palmeiras sobre John Textor, dono da SAF do Botafogo. Os ânimos entre os clubes estão exaltados desde o ano passado, com a disputa do Brasileirão.

Conforme trouxe o jornalista, John Textor quer colocar Botafogo como rival do Palmeiras no campo e também nos bastidores. Vale lembrar que o cartola carioca tem uma proximidade com o Rodolfo Landim (presidente do Flamengo) e evita rusgas com o Rubro-Negro.

A partir do ano passado, quando perdeu o título brasileiro para o Verdão, chegando a estar 13 pontos de vantagem na liderança, passou a ver um distanciamento com a Leila Pereira (presidente do Palmeiras) e quer se aproveitar disso.

“Isso faz com que o Textor tenha nesse momento uma estratégia de posicionamento de marca do Botafogo que eu vou comparar com o que o Eurico Miranda fez no Vasco”, afirmou o comunicador.

Fato histórico

PVC lembrou que Eurico usou a mídia para fazer com que o Flamengo se tornasse rival direto do Vasco, clube que presidia. Anteriormente, o Rubro-Negro tinha histórico de rivalidade somente com Botafogo e Fluminense.

“E o Textor faz um pouco isso com o Palmeiras. Para o Textor, o sorteio foi estupendo, porque ele vai se colocar na condição de rival do campeão brasileiro”, disse ele, lembrando também que as equipes duelam pela Libertadores, antes de concluir.

“Todo mundo sabe que o rival do Palmeiras não é o Botafogo, mas sim o Corinthians, em segundo lugar o São Paulo, em terceiro o Santos e, hoje, há uma rivalidade com o Flamengo pelos últimos oito anos. O Textor quer colocar o Botafogo como rival do Palmeiras, e o sorteio ajuda isso. A revanche é do Botafogo, não é do Palmeiras”, concluiu.

PVC ainda disse que o Botafogo vai “vir babando” e que o técnico Abel Ferreira precisa avisar isso aos jogadores, já que o Alvinegro Carioca vai tratar a partida como uma revanche pela derrota de 4 a 3 no ano passado.

Confronto na Libertadores

A Conmebol definiu, em sorteio na segunda-feira (3) realizado na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, os duelos das oitavas de final da Libertadores. O confronto de grande destaque ficou por conta de Palmeiras x Botafogo.