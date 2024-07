Textor dá aval e Botafogo busca chegada de lateral e zagueiro

Qualificação do elenco é prioridade

O Botafogo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos conquistado em 14 partidas disputadas na competição. Com isso, a diretoria entende a necessidade de investir na chegada de reforços para conseguir continuar competindo na parte de cima da tabela.

© Leonardo Hübbe/AGIFArtur Jorge pode ganhar reforços para a temporada



Com a proximidade da abertura da janela de transferência, a diretoria vem trabalhando nos bastidores com objetivo de qualificar ainda mais o elenco. Conforme informações do jornalista Thiago Franklin, através do Canal do TF, o clube vem analisando o mercado e tem conversas com jogadores para a lateral direita e paga a defesa.

A intenção da gestão é fechar essas contratações de forma mais rápida possível, para conseguir dar opções a Artur Jorge assim que abrir a janela de transferências. Vale destacar que a comissão técnica vem participando de forma ativa do processo para a escolha dos nomes.

Em busca de títulos

A intenção do Glorioso é ter um elenco forte para conseguir disputar todas as competições que disputa na temporada atual, são elas: Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Com a intenção de ter opções de alto nível no banco de reservas.

E diante dessas movimentações, o técnico Artur Jorge pode perder um nome importante para o decorrer da temporada. Isso porque, sem conseguir se firmar na equipe, Segovinha recebeu proposta e pode deixar a equipe.

Nesse mesmo período em que vem lidando com o jejum de gols de um dos principais jogadores do elenco, Tiquinho Soares. O atleta não vem vivendo a sua melhor temporada, mas vem trabalhando em busca da evolução.

Movimentações nos bastidores

A diretoria do Botafogo vem trabalhando em conjunto com a comissão técnica, buscando fortalecer a equipe. Além de garantir que o time não perca jogadores importantes, fragilizando posições.

Desta forma, além das movimentações que vem ocorrendo para a chegada de reforços, John Textor vem trabalhando para que as polêmicas externas não tenham impacto internamente no clube e dificultem nessa evolução.