Atacante John Kennedy chega a marca histórica no Fluminense

Destaques e reforços

O Fluminense vem de alguns resultados ruins na temporada. Apesar da classificação para as oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil, o Tricolor está próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

© Abner DouradoJohn Kennedy no banco de reservas do Fluminense. Foto: Abner Dourado/AGIF



Para tentar melhorar o desempenho, principalmente a defesa, o Clube trouxe de volta o zagueiro Thiago Silva. Após 16 anos na Europa, o jogador volta ao futebol brasileiro para defender o clube que o revelou.

Além de um tentar fechar o gol, o Fluminense também conta com alguns jogadores que saem do banco de reservas para abrir ou ampliar o placar da equipe carioca. Um desses nomes é o atacante John Kennedy.

John Kennedy

Com apenas 22 anos, John Kennedy já é um dos jogadores que mais saíram do banco de reservas para entrar em campo na história do Fluminense. O atacante aparece em 15º na lista, com 59 partidas disputadas entrando no decorrer do jogo.

Paulo Henrique Ganso é outro jogador do atual elenco nesse ranking. O meia aparece em 14º, com 60 jogos saindo do banco de suplentes. Marcos Júnior é o primeiro da lista, com 118 partidas, seguido de Paulinho, com 110, e Magno Alves, com 103.

John Kennedy é um dos jogadores mais importantes do elenco?

Se continuar entrando em campo, John Kennedy poderá passar em breve o próprio Ganso, Jair Santana, Tartá, Alan, Cafuringa e Caio Paulista, que tem no máximo 65 partidas saindo do banco de reservas do Tricolor das Laranjeiras.

Extracampo

Em 2023, John Kennedy foi autor do gol do título da Libertadores do Fluminense, além de ter marcado nas semifinais contra o Internacional e ajudado na classificação da equipe. Em ambas as partidas, ele entrou com o jogo rolando.

Mas, neste ano, o seu maior problema tem sido no extracampo. Em mais de uma vez ele se envolveu em polêmicas e chegou atrasado para os treinos. Com isso, a diretoria Tricolor acabou afastado o jogador por um tempo. Porém, ele já foi reintegrado ao grupo.

O que diz os torcedores na web