Jair Ventura recebe aval de Pedrinho para comandar o Vasco

Novo técnico na Colina?

O Vasco da Gama acabou encantando seus torcedores na noite do último sábado (22). Isso porque o Clube Carioca, mesmo saindo perdendo, mostrou poder de reação e aplicou uma verdadeira goleada sobre o São Paulo, por 4 a 1.

© Isabela Azine/AGIFJair Ventura durante partida entre Atlético/GO e Flamengo, no Serra Dourada, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 14/04/2024.



Com os três pontos conquistados, o Gigante da Colina conseguiu o que mais queria nessa rodada: deixar a zona de rebaixamento. Rafael Paiva, técnico interino, foi muito elogiado após a partida.

Mesmo assim, um novo treinador deve chegar em breve a São Januário. Um provável retorno de Ramón Díaz chegou a ser comentado. Porém, por enquanto, as conversas não teriam começado.

Outros nomes vêm sendo avaliados para assumir o comando técnico do Clube Cruz-Maltino para o restante da temporada. Neste domingo (23), surgiu um nome que surpreendeu muitos: Jair Ventura.

Nome agrada o presidente

De acordo com informações do jornalista Wilson Pimentel, do RTI Esportes, o nome do treinador que acabou de ser demitido do Atlético/GO, e está livre no mercado, já agradava Pedrinho antes mesmo de deixar Goiânia.

Ainda conforme a publicação, no momento ele não seria o plano A. No entanto, o mandatário vascaíno não estaria descartando fazer contato para negociar com o técnico que já dirigiu times como Santos, Corinthians, Botafogo e Goiás.

O que mais agradaria a direção é a avaliação que ele faz um bom trabalho no sistema defensivo de suas equipes. Além disso, o salário de Ventura estaria dentro da realidade financeira do Clube Carioca.

Adversário se manifesta

Em meio a isso, a goleada contra o Tricolor Paulista ainda segue repercutindo e ficou bem claro que jovens como Guilherme Estrella e Leandrinho podem ser mais utilizados no time principal.

Aliás, Lucas Moura se manifestou sobre o confronto e acabou falando sobre o Trem-Bala da Colina. Segundo ele, os cariocas puniram os paulistas por conta das falhas do São Paulo na partida.