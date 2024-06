Gerson chama atenção no vestiário do Flamengo durante discurso

Em vídeo divulgado pela FlaTV, o volante do Rubro-Negro se destacou na partida com o Bahia

Capitão dentro e fora de campo

Na quinta-feira (20), o Flamengo venceu o Bahia pelo placar de 2 x 1. O jogo aconteceu no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão Série A 2024. O principal destaque foi Gerson, com gol e assistência.

© Thiago Ribeiro/AGIFVolante foi o capitão na vitória para o Bahia



Os bastidores da partida foram divulgados pelo próprio Rubro-Negro, na FlaTV. Em um vídeo, ainda antes do início do confronto, Gerson foi destaque também durante a realização do discurso:

“Como estava escrito lá na preleção, mentalmente forte. Já deu para perceber aqui que o nosso mental está forte. No jogo do Vasco, saímos atrás. Calma, com tranquilidade, corremos atrás do resultado, fizemos um excelente jogo. No jogo do Grêmio, entendemos o momento do jogo, explorando aquilo que era de melhor para gente, saímos vitoriosos“, disse para o restante do elenco.

A confiança dos jogadores

A fase do Flamengo, na temporada de 2024, é positiva. Com dez rodadas disputadas, seis vitórias, três empates e apenas uma derrota, a equipe ocupa a liderança, com 21 pontos somados.

Com o bom momento, os jogadores também entram em campo com uma outra postura, fato demostrado durante a palestra de Gerson para os jogadores do Rubro-Negro:

“(…) O Flamengo é equilibrado sempre, dentro da nossa casa, eu vou falar mais uma vez, aqui manda a gente, quem manda somos nós. E hoje, é dia de mostrar mais uma vez que o Flamengo é grande, é forte e fazer um excelente jogo“, encerrou o volante e capitão do clube carioca.

Agora é Fla-Flu

Em busca de mais uma vitória na competição nacional, o Flamengo enfrenta o Fluminense, no domingo (23), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã. O mando será do rival.

Diferente do Rubro-Negro, a fase do Fluminense preocupa a torcida. A campanha no Campeonato Brasileiro Série A conta com uma vitória, três empates e seis derrotas, é o atual lanterna, com seis pontos.

Flamenguistas confiantes para o clássico