Gabigol diz que se arrepende ao ser perguntado sobre polêmica

Vitória maiúscula

O Flamengo venceu mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro, e desta vez teve um ‘gostinho’ especial: a equipe de Tite goleou o maior rival, Vasco, em pleno Maracanã.

A equipe começou perdendo a partida para o grande rival, porém, virou facilmente, ainda mais quando o Cruz Maltino teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo.

Gabigol marcou o gol que selou o fim da goleada, e ao sair de campo, foi questionado sobre o caso polêmico envolvendo o rival interestadual, Corinthians, quando o mesmo apareceu utilizando o novo uniforme da equipe.

Arrependimento

Gabigol, ao sair de campo, disse: “Já falei o que tinha que falar. Como eu falei, já usei várias camisas de times, mas nunca usei camisas de times do Rio (risos). Eu me arrependo, errei, foi uma coisa sem pensar, uma coisa que não teve nenhuma intenção, eu estava tranquilo na minha casa. Todo mundo sabe do meu amor pelo Flamengo, todo mundo sabe o quanto eu amo jogar aqui, o quanto eu amo jogar para essa torcida. Eu me identifico com o Flamengo! Para mim, a questão é essa. Eu amo jogar no Flamengo, eu amo morar no Rio de Janeiro, e eu espero ficar aqui por muito tempo”.

Os torcedores ficaram extremamente chateados com a atitude do jogador, que, em um primeiro momento, negou. Porém, após a pressão, o jogador admitiu ter utilizado o uniforme II do Corinthians.

O fato caiu muito mal, também, com a diretoria do Mengão, que trocou o número da camiseta do atleta, de “10”, para “99”, e não pretende renovar o contrato por mais tempo, liberando o jogador.

Boa fase

O Flamengo vive um bom momento neste Campeonato Brasileiro. Com 7 rodadas, a equipe ultrapassa a todos e assume a liderança da competição, indo em busca de mais um título nesta temporada.

A próxima partida do Mengão será contra o Grêmio, na quinta-feira (13). Se vencer, o Rubro Negro tem de tudo para conquistar mais uma competição nacional, que não conquista desde 2022.