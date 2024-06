nome tem aprovação de Edmundo em saída do Flamengo 

Gabigol no Vasco?

O Vasco vive um momento conturbado com a saída da 777 partners em briga judicial, no entanto, o presidente Pedrinho afirmou que isso não irá afetar a contratação de reforços na próxima janela. Com isso, muitos rumores envolvem o clube e agora Edmundo trouxe à tona o nome de Gabigol.

© Jorge Rodrigues/AGIFGabigol foi sugerido no Vasco por Edmundo



O clube estaria negociado com Philippe Coutinho, que segundo Edmundo está se esforçando para assinar com o time carioca. A tendência é da chegada dele ser concretizada nos próximos dias em São Januário.

Além de Coutinho, outro nome de peso pode surgir no radar do Gigante da Colina, pode ser o do atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa. Ao menos na avaliação do ídolo do Vasco. Gabigol seria uma oportunidade de negócio caso não renove com o rival.

“Gabigol ainda tem contrato com o Flamengo até o final do ano, mas eu acho que é um jogador que o Pedrinho (presidente do Vasco) precisa escutar o que ele vai pedir, caso não renove com o Flamengo”, afirmou ele no canal Mundo Ed, no YouTube.

Ainda não tem nada

O ex-jogador fez questão de deixar claro que o nome de Gabigol ainda não é discutido nos bastidores do Vasco, mas ele acredita que o presidente Pedrinho deveria ao menos fazer uma sondagem para avaliar a possibilidade de assinar um pré-contrato com o jogador.

“Se o Flamengo não renova com o Gabigol daqui a dois meses, qualquer time vai poder assinar um pré-contrato com ele. Vejo com bons olhos (no Vasco). A gente não falou sobre ele ainda”, complementou Ed.

Para Edmundo, Gabigol vive um momento de instabilidade no Flamengo e está cercado de polêmicas e estaria disposto a ter novos caminhos na sua carreira. Ele acredita ser uma grande oportunidade de negócio.

Gabriel Barbosa tem contrato com o Flamengo somente até dezembro deste ano e já pode assinar um pré-vínculo com qualquer outra equipe no Brasil ou no mundo. O clube não pretende fazer uma extensão.

Clássico entre Vasco x Flamengo

Vasco e Flamengo se enfrentam neste domingo (2), em jogo válido pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O clássico, que promete parar o Rio de Janeiro, tem previsão para começar a partir das 16h (horário de Brasília), no Maracanã.