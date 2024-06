Marcelo será ausência no Fluminense para o clássico

Fluminense tem um clássico contra o Flamengo e as equipes estão em extremos diferentes no Campeonato e o Tricolor entra pressionado para o resultado

Em busca do resultado

O Fluminense está na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas seis pontos em dez partidas disputadas na competição. O atual campeão da Libertadores da América, vem em declínio técnico desde o início da temporada.

Ausência de Marcelo no clássico se torna provocação entre a Nação



Essa situação vem deixando a situação conturbada nos bastidores, com o trabalho de Fernando Diniz sendo bastante questionado, inclusive, pela torcida que protestou diante da má fase da equipe dentro de campo.

Mas, com um confronto importante no próximo domingo (23), às 16h, no Maracanã, no clássico contra o Flamengo, onde Diniz não poderá contar com um dos seus principais jogadores, Marcelo, que está sofrendo com dores na panturrilha.

Desfalque importante

Marcelo desfalcou a equipe na derrota por 2 a 0 diante do Cruzeiro, agora o lateral deve seguir sendo desfalque para Fernando Diniz, no Tricolor das Laranjeiras, conforme informações do comunicador Victor Lessa.

O medalhão segue sentindo dores na panturrilha direita e não deve se recuperar a tempo do confronto contra o Flamengo. Isso porque, o jogador foi ausência no treino realizado na última sexta-feira (21).

A lesão de Marcelo acabou se tornando motivo para provocação dos torcedores rivais, que acusam o jogador de estar ‘fugindo’ da disputa. Isso porque, as equipes vivem momentos diferentes na temporada.

A torcida provou

Já que o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, enquanto o Fluminense é o lanterna, vindo de uma sequência negativa. Desta forma, os torcedores apontam que essa ausência acaba sendo estratégica por parte do jogador.

Entretanto, Fernando Diniz vem buscando reorganizar a equipe diante da ausência, já que precisa ir em busca do resultado ou, pelo menos, apresentar uma evolução do futebol em campo diante da pressão que vem sofrendo.

