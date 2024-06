Fluminense pode bater recorde em apresentação de Thiago Silva

Fluminense na temporada

O Fluminense empatou com o Juventude no último sábado por 1 a 1, no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, e chegou aos seis pontos. O time ocupa o 15º lugar da tabela, com apenas um ponto à frente do primeiro colocado da zona de rebaixamento.

Thiago Silva só pode jogar no Fluminense em julho.



O Tricolor vinha de três vitórias consecutivas, uma na Copa do Brasil e duas na Libertadores. Mas, o time de Fernando Diniz tem sido muito contestado na temporada, com alguns resultados abaixo do esperado.

E, para os próximos jogos, terá o desfalque de John Arias, que foi convocado para a seleção colombiana. Apesar disso, a torcida Tricolor tem uma grande notícia para os próximos dias: a apresentação de Thiago Silva com um grande público no Maracanã.

Apresentação de Thiago Silva

O Fluminense divulgou que mais de 51 mil ingressos foram vendidos para a apresentação de Thiago Silva no Fluminense, no dia 7 de junho, próxima sexta-feira, a partir das 18h. O evento também terá o show do grupo de pagode Sorriso Maroto

Nos planos iniciais do Clube, a apresentação não contava com a abertura do setor Norte do estádio. Mas, depois do apelo da torcida e da esposa do jogador, o Tricolor resolveu alterar a preparação e isso pode fazer com que o clube bate recorde.

Thiago Silva vai resolver o problema da defesa do Fluminense?

O maior recorde de uma apresentação de jogador no futebol brasileiro é a de Luis Fabiano, quando foi recebido por mais de 45 mil torcedores no Morumbi, em 2011. Assim, o Fluminense tem grandes chances de ultrapassar esse número com a apresentação de Thiago Silva, que, apesar disso, teme adaptação no Clube.

Fluminense na Libertadores

O Fluminense ainda não sabe qual será seu adversário nas oitavas de finais da Copa Libertadores, mas o duelo será contra um desses times do grupo C da competição, são eles: Grêmio, Huachipato e The Strongest. O confronto depende de como terminará a colocação do grupo.

Além disso, o time de Fernando Diniz também já conhece seu chaveamento do mata-mata, e pode enfrentar clubes brasileiros na próxima fase, caso avance. Além de um possível River Plate nas semifinais. Então, sabemos que o caminho do Fluminense na Libertadores não será nada fácil.

