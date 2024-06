Com gol marcado pela Seleção, Fluminense se rende a Arias: “Gigante!”

Buscando reverter a situação

Fluminense vem de quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, onde conquistou apenas seis pontos em sete partidas disputadas na competição. Essa situação vem gerando apreensão nos bastidores da equipe para o decorrer da temporada.

© Thiago Ribeiro/AGIFArias vem conseguindo se destacar na Seleção Colombiana



Em contraponto, o Tricolor tem visto as suas peças brilharem. Isso porque, a comissão técnica do Tricolor viu João Neto brilhar na final a Copa do Nordeste. O jogador está emprestado ao CRB, que ficou com o vice da competição, ao perder para o Fortaleza.

Além de Arias, que marcou para a Seleção Colombiano, e caiu nas graças dos torcedores nas redes sociais. O Tricolor das Laranjeiras não deixaria de se manifestar diante do belo gol marcado por Jhon Arias na goleada da Colômbia por 5 a 1 contra os Estados Unidos.

Jogador foi determinante

Durante o amistoso disputado no último sábado (8), o atleta da equipe carioca foi quem abriu o caminho para a goleada marcada. Através das redes sociais, o clube se manifestou sobre o feito realizado pelo jogador em campo.

“Nosso Colombiano Favorito, Jhon Arias, marcou mais um gol pela Seleção da Colômbia neste sábado! Gigante!”, escreveu o clube. Apesar da felicidade com o feito realizado pelo jogador, vem a preocupação diante da ausência em campo.

Arias consegue mostrar o mesmo desempenho da Seleção no Fluminense? Arias consegue mostrar o mesmo desempenho da Seleção no Fluminense? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Isso porque, o atleta se tornará desfalque da equipe por um longo período em virtude da Copa América, que inicia no começa no meio do mês. A Colômbia está no grupo do Brasil, junto com Paraguai e Costa Rica.

De olho no próximo jogo

Fluminense tem clássico diante do Botafogo, que vivem momento distintos na temporada. Isso porque, enquanto o Alvinegro está no G-4 do Brasileirão, o Tricolor briga para não entrar o Z-4 e melhorar o retrospecto diante de quatro jogos sem vitória.

Com isso, vê a chegada de Thiago Silva uma forma de organizar a defesa do elenco, que vem sofrendo desde a saída de Nino, no fim da última temporada. A intenção que mesmo diante da idade, ele consiga dar mais qualidade na defesa e para a saída de bola.

Confira a repercussão da torcida