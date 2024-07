Flamengo toma nova decisão sobre Gabigol: Oficial

No topo da tabela

O Flamengo voltou a ser líder isolado do Campeonato Brasileiro. A ótima vitória em cima do Cruzeiro fez com que os jogadores fossem muito aplaudidos no fim do jogo no Maracanã.

© Getty ImagesGabigol, atacante com muita história no Mengão, mas que vive em baixa há bastante tempo



Tite tem conseguido realizar um ótimo trabalho em meio a toda a dificuldade em que o Clube passa com muitos desfalques, principalmente de jogadores que estão jogando a Copa América.

Ainda tem a situação de Gabigol, que ficou fora do jogo após declarações do empresário em que já estava costurando uma saída do atleta, algo que não foi bem aceito pela diretoria.

Está oficialmente fora

Na madrugada desta segunda-feira (1), o GE publicou uma informação com uma nova decisão da diretoria e Gabigol não vai viajar com a delegação para Belo Horizonte, ou seja, ele também não enfrenta o Atlético-MG, quarta-feira (3).

O camisa 99 já fez jogos pelo Flamengo e, pelo regulamento da CBF, ele só poderá jogar em outro time se não entrar em campo sete vezes pelo CRF. Assim, a diretoria vai avaliar jogo a jogo até que ele tenha uma definição sobre seu futuro.

Marcos Braz, vice-presidente de futebol flamenguista,já deixou claro que ele só vai sair agora na janela de julho se o Mengão receber uma compensação financeira ou se existir alguma troca de jogador.

O Palmeiras hoje é o principal interessado em sua contratação, mas ainda não fez nenhum tipo de movimento. Há outros times interessados, só que também não chegou nenhuma oferta nas mãos do Fla.

O certo é que o ciclo do atacante realmente está chegando ao fim no Mais Querido. Tite não quis falar sobre o jogador na coletiva e, nas entrelinhas, deixa tudo nas mãos dos dirigentes.