Flamengo pode encarar a altitude pela terceira vez na Libertadores

Após Grêmio ficar em segundo no grupo C da Libertadores, Mengão tem mais um time da Bolívia no caminho do mata-mata

Último adversário definido

Pela Copa Libertadores, o Flamengo, que se classificou em segundo no grupo E, vai encarar o Bolívar novamente nessa edição, dessa vez, pelas oitavas de final do torneio.

Faltava apenas descobrir o último time que se juntaria na chave do Mengão. Estava entre Grêmio e The Strongest da Bolívia. Após time gaúcho ceder o empate nos últimos minutos para o Estudiantes, pela última rodada da fase de grupos, foi confirmado o time boliviano do lado do Flamengo, no qual, em caso de classificação de ambas as equipes na próxima fase, irão se enfrentar pelas quartas de final.

O The Strongest joga contra o Peñarol do Uruguai, decidindo o jogo de volta em casa, no Estádio Hernando Siles, a 3.660 metros do nível do mar, também conhecido como o estádio mais alto do mundo.

Preocupação Rubro-negra

O problema para o Mengão, é que não possui um retrospecto muito favorável quando joga em altitudes elevadas, tendo apenas uma vitória em 7 jogos, muito por conta do ar rarefeito, os jogadores brasileiros, não são acostumados a essas condições, e por isso acabam não rendendo o esperado.

Na última vez que se enfrentaram, ainda esse ano, o Mais Querido foi derrotado por 2 a 1 pelo Bolívar, que pressionou muito o time carioca, chegando perto de ampliar o placar

Com todos os jogos sendo pela Copa Libertadores, confira o retrospecto do Mengão jogando acima dos 3.000 metros:

Bolívar 3×1 Flamengo – 1983 (3.640 metros)

Real Potosí 2×2 Flamengo – 2007 (4.090 metros)

Cienciano 3×0 Flamengo – 2008 (3.360 metros)

Real Potosí 2×1 Flamengo – 2012 (4.090 metros)

Bolívar 1×0 Flamengo – 2014 (3.640 metros)

San José 0x1 Flamengo – 2019 (3.700 metros)

Bolívar 2×1 Flamengo – 2024 (3.640 metros)

Como dito acima, o Flamengo enfrentará o Bolívar pelas oitavas de final da Libertadores, nos dias 14 e 21 de agosto, com a partida de volta sendo decidida na altitude de La Paz. O técnico Tite, terá um pouco mais de 2 meses para se preparar para esses confrontos.

De olho no Brasileirão

Enquanto a decisão da Libertadores não chega, o Mengo foca no campeonato nacional. A equipe assumiu a liderança na última rodada com 14 pontos, seguido de Bahia com a mesma pontuação. Botafogo e São Paulo fecham o g4, ambos com 13 pontos.

O próximo embate do time de Tite é contra o Grêmio pela oitava rodada da competição. A partida ocorre nesta quinta-feira (13), ás 20h, no Estádio do Maracanã.