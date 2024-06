Flamengo não perde para o Vasco há quase 10 anos no Brasileirão

No último domingo (02), o Rubro Negro bateu o Gigante da Colina no Maracanã por 6 a 1 pela sétima rodada do Brasileirão

Atropelo do Flamengo

O Rubro Negro não teve dificuldades para superar seu rival pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco chegou a abrir o placar com Vegetti logo aos 9 minutos da etapa inicial.

Mas ainda no primeiro tempo, o Mengão virou fazendo 3 gols com Everton Cebolinha, Pedro e David Luiz. O que já não estava difícil, ficou ainda mais fácil quando o zagueiro João Victor foi expulso, deixando o Vasco com um jogador a menos.

Na etapa final, a goleada foi ainda maior. Arrascaeta marcou o dele aos 7 minutos. Aos 34, Bruno Henrique recebeu passe após linda jogada de Arrasca e marcou o quinto gol do Flamengo. Gabigol entre vaias e aplausos, fechou a goleada aos 44, encerrando o jogo por 6 a 1.

Arrascaeta jogador do Flamengo comemora seu gol durante partida contra o Vasco no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024.



Sem dificuldades de enfrentar o Vasco no Brasileirão

O Flamengo parece não estar tendo muita dor de cabeça para enfrentar o Vasco pelo Campeonato Brasileiro nos últimos anos. A última derrota para seu rival na competição, aconteceu no dia 27 de setembro de 2015, quando perdeu por 2 a 1, gols de Rodrigo Baldasso e Nenê para o time vascaíno e Emerson Sheik para o Mengo.

De acordo com o Sofascore, desde essa partida, os times se encontraram em 11 oportunidades pelo Brasileirão. Foram sete vitórias do Flamengo e quatro empates, com um aproveitamento de 75,8% do time de Tite.

Além disso, o Flamengo marcou 26 gols e sofreu apenas 10. Enquanto a média de finalizações do Mengão para balançar as redes é de 6.4, a do Vasco é quase o dobro, 12.2.

O triunfo do Flamengo sobre o Vasco no último domingo foi de extremo impacto. O jogo marcou a maior goleada do time da Gávea sobre o Cruzmaltino na história do Clássico dos Milhões. Vale lembrar que a maior goleada no confronto dos rivais é do Vasco, por 7 a 0.

Foco no Brasileirão

Com a última vitória, o Flamengo assumiu a liderança da competição nacional com 14 pontos. Já o Vasco, ocupa a décima terceira colocação com 6 pontos em 7 partidas.

O próximo compromisso do Mengão é pela oitava rodada do Brasileirão na próxima quinta-feira (13), no Maracanã contra o Grêmio às 20h. O time gaúcho é o 12° na tabela com 6 pontos e 5 jogos disputados, 2 a menos que a maioria em decorrer das enchentes no RS.

