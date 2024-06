Flamengo conhece possível adversário das quartas de final na Copa Libertadores

Grêmio e The Strongest estão classificados e um dos dois times poderão cruzar o caminho do Mengão logo nas quartas de final da Libertadores

Ótimo momento do Mengão

No último domingo (2), o Flamengo conquistou um feito inédito pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Tite atropelou o rival Vasco da Gama por 6 a 1, tornando a maior goleada na história do Time da Gávea sobre o Gigante da Colina.

© Thiago Ribeiro/AGIFPedro jogador do Flamengo durante partida contra o Vasco no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



De quebra, os 3 pontos conquistados foram suficientes para o Mais Querido terminar a rodada no topo da tabela. O time carioca está em momento especial na temporada.

O atual campeão estadual já está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil e também para as oitavas da Libertadores, passando em segundo lugar no grupo E. E pelo Brasileirão, assumiu a liderança com 14 pontos na última rodada.

Último classificado da Libertadores

De olho na Libertadores, as únicas duas vagas que não tinham um classificado era pelo grupo C por conta de 2 jogos atrasados pelo Grêmio em função das enchentes do RS. A disputa pelas vagas estavam entre a equipe gaúcha, Huachipato do Chile e The Strongest da Bolívia.

O jogo do Grêmio no Chile na última terça-feira (4), definiu o último classificado para as oitavas da Copa Libertadores, que pode entrar no caminho do Flamengo já nas quartas de final. O Imortal venceu o Huachipato por 1 a 0, com gol de Diego Costa.

Com nove pontos conquistados, o time de Renato Gaúcho não pode mais ser alcançado pelos chilenos nem pelo Estudiantes no grupo C da competição. Ou seja, no jogo contra os argentinos, no sábado, a definição será apenas pelo 1° lugar da chave.

Se vencer, o Grêmio será primeiro colocado no Grupo C, enfrentará o Peñarol e se posicionará do lado da chave em que está o Mengão. Se empatar, só será primeiro se o empate for por pelo menos por 2 a 2, pois teria vantagem no número de gols marcados fora de casa, no caso, dois contra um em relação ao The Strongest.

Em caso de derrota do time gaúcho, será o time boliviano o primeiro colocado do grupo. Então, o Grêmio enfrentaria o Fluminense e estaria do outro lado da chave. A definição será conhecida no sábado (8) à noite.

Mengão defende liderança no próximo jogo

Com 10 dias de preparação, o próximo duelo do time de Tite será justamente contra o Grêmio, que é um dos possíveis adversários em caso de classificação para as quartas de final da competição continental.

O líder do Brasileirão com 14 pontos tem ótima oportunidade de conquistar mais 3 pontos, pois joga no Maracanã diante de um time que joga duas vezes durante os 10 dias sem jogos do Flamengo e pode estar desgastado, forçando o treinador Renato Gaúcho poupar alguns titulares. A partida será na próxima quinta-feira (13) e terá inicio às 20h.