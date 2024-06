Flamengo confirma lesão no quadril e volta de Everton Cebolinha preocupa; prazo é, no mínimo, três semanas

Camisa 11 deixou o gramado ainda no intervalo de vitória contra o Bahia e o pior foi confirmado nos exames de imagem no CT do Mengão

Sequelas de vitória no Maracanã

Apesar da vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, com direito a gol de David Luiz no último minuto para ir à liderança do Brasileirão Série A 2024, o técnico do Tite saiu do Maracanã preocupado com o Flamengo. E tem suas razões para isso.

© Thiago Ribeiro/AGIFEverton Cebolinha machucou quadril e volta não deve ocorrer tão cedo no Flamengo



O atacante Everton Cebolinha sentiu dores no quadril direito e saiu no intervalo de jogo. Ele já havia ficado de fora do empate contra o Athletico-PR, em Curitiba, por conta de dores na panturrilha, decorrentes do jogo contra o Grêmio.

Na vitória contra o Bahia, o camisa 11 foi muito acionado pelos companheiros na etapa inicial. Com isso, a torcida do Mengão ficou apreensiva para um diagnóstico completo do departamento médico na reapresentação no CT.

Há pouco, o Flamengo confirmou a contusão de Everton no quadril e a recuperação não é considerada um processo simples. De acordo com o jornalista Pedro Henrique Torre, dos canais ESPN/Disney, o atacante só voltará no período mínimo de três semanas.

Prazo de recuperação não é simples

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Everton Cebolinha foi diagnosticado com uma lesão no quadril direito após exames realizados nesta sexta-feira (21). O atacante seguirá tratamento no Departamento Médico do CT Ninho do Urubu”, diz o Flamengo em comunicado.

De acordo com apuração de Fred Gomes, do Globo Esporte, o período de ausência de Cebolinha pode durar até um mês. Com isso, Tite pode perder o velocista por até seis jogos no Brasileirão Série A 2024.

Quem deve ser o substituto de Everton Cebolinha no Flamengo? Quem deve ser o substituto de Everton Cebolinha no Flamengo? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Neste período, o time de Tite enfrenta Fluminense, Juventude, Cruzeiro, Atlético-MG, Cuiabá e Fortaleza. A Copa do Brasil só retorna ao fim de julho, enquanto que a Libertadores só terá as oitavas realizadas a partir de agosto.

Problemas entre junho e julho

Além disso, o período de reabilitação do titular do CRF coincide com a Copa América. O Flamengo perdeu os uruguaios Arrascaeta, Varela, Viña e De La Cruz e o chileno Pulgar para suas respectivas seleções.

A tendência é que a comissão técnica utilize, de primeira, Bruno Henrique como reposição imediata a Cebolinha no ataque em clássico contra o Fluminense, no próximo domingo (23), no Maracanã. Luiz Araújo e Gabigol são as outras opções.

Até o momento, Cebolinha é um dos atletas mais utilizados por Tite ao longo da temporada. Somando Brasileirão Série A 2024, Copa do Brasil e Libertadores, o atacante tem 24 partidas e cinco gols marcados.