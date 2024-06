Figueiredo dá assistência na Série B e volta divide a torcida do Vasco: “Aí é loucura”

Atacante se destaca no Coxa

O torcedor do Vasco está passando por um momento conturbado. Afinal, após conseguir se classificar na Copa do Brasil de maneira heroica contra o Fortaleza, Álvaro Pacheco deu início ao seu trabalho.

© Robson Mafra/AGIFFigueiredo em ação pelo Coxa. Foto: Robson Mafra/AGIF



No entanto, por mais que tenha passado cerca de dez dias se preparando, o Gigante da Colina foi goleado por 6 a 1 pelo Flamengo no último sábado (1). Não à toa, a pressão cresceu muito pelos lados de São Januário.

Além de todas as polêmicas com a 777 Partners, o elenco não conta com muitas opções e tem carências. Dito isso, um nome que pertence ao Cruz-Maltino e foi emprestado no início do ano é o do atacante Figueiredo.

Atualmente vestindo a camisa do Coritiba na Série B, a cria da Colina apareceu muito bem na partida de ontem (7), quando o Coxa venceu o Ituano por 4 a 2. Ele foi titular e o autor de uma assistência na partida.

Mais a respeito de Figueiredo

Vale a pena deixar claro que, depois de ser uma das peças importantes do Vascão na disputa da Série B de 2022, o jovem perdeu espaço no Gigante e foi cedido por empréstimo ao Coxa ainda no ano passado.

Figueiredo seria útil no elenco atual? Figueiredo seria útil no elenco atual? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Com vínculo até o fim de 2024 com o Alviverde do Alto da Glória, o contrato de Figueiredo com o Vasco vai até o fim de 2026. Isto é, a intenção ainda é aproveitá-lo no elenco principal.

Vale deixar claro que o lance chegou até a torcida do Vasco e fez bastante barulho, principalmente pela enorme divisão causada. Quer dizer, enquanto alguns aprovam o retorno, outros querem que ele seja vendido.

Posto isso, voltando a falar da tentativa de recuperação da equipe, os comandados de Álvaro Pacheco voltam a campo na próxima quinta-feira (13), fora de casa, contra o Palmeiras.

Vascaínos falam sobre Figueiredo