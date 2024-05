Paulo Henrique Ganso é elogiado por Diniz no Fluminense

Fluminense vence o Allianza Lima

O Fluminense sofreu, mas venceu o Allianza Lima por 3 a 2 e ficou com a liderança do grupo A da Libertadores. Agora, o time de Fernando Diniz aguarda o sorteio do próximo dia 3 de junho para saber quem será o seu rival nas oitavas de final da competição.

© Thiago Ribeiro/AGIFGanso em partida do Campeonato Brasileiro 2024



O jogo contra o time peruano foi sofrido porque o Flu começou a partida sem nenhum armador. Renato Augusto e Paulo Henrique Ganso ficaram no banco de reservas e a partida só começou a fluir depois que o camisa 10 entrou em campo

Quando o maestro foi acionado no início do 2 tempo, o time melhorou e a 4ª vitória na competição veio. Na entrevista coletiva pós-jogo, foi questionado se a sua entrada foi determinante para a reação tricolor e respondeu.

Ganso entra e ajuda o Fluminense a vencer na Libertadores

Diniz fez muitos elogios ao Maestro, mas evitou creditar à sua ausência na etapa inicial a atuação abaixo do esperado do restante do time. Segundo o profissional, o time melhorou assim que todos se encontraram em campo.

“É difícil falar especificamente da partida de hoje, da entrada do Ganso, se faltou isso no primeiro tempo. Acho que muda muita coisa no jogo, eu não falaria que foi a falta do Ganso que travou um pouco no primeiro tempo. Obviamente o Ganso é um jogador muito diferente, e no sistema que eu adoto para jogar, ele se encaixa quase que à perfeição. Ele tem um jeito de jogar muito diferente e o jeito que eu proponho também é diferente e tem um casamento importante aí”, disse Diniz que continuou.

Fernando Diniz rasga elogios a Ganso

“Ganso é um jogador raro não só no futebol brasileiro, raro no mundo, ele é um cara que tem genialidade, que consegue fazer coisas impressionantes com um toque, dois toques e até sem tocar na bola”

“Então quando ele está jogando facilita as coisas, ele é o cara que o jogo fica claro quando a bola chega nele em muitas situações, então poder contar com ele é um grande presente que a gente tem aqui no Fluminense – disse