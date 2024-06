Felipe é o novo diretor técnico do Vasco nomeado por Pedrinho

Ex-jogador esteve no Maracanã ao lado de Pedrinho e um dia depois do vexame começa a integrar os planos para enquadrar a 777 Partners

Segundona de mudanças em São Januário

No último domingo (2), o Vasco sofreu uma das derrotas mais doloridas de sua história diante do Flamengo. O Gigante até saiu na frente, com golaço de Vegetti, mas cedeu a virada e acabou sendo goleado.

© Thiago Ribeiro/AGIFFelipe está de volta para desempenhar um papel fundamental nos planos de Pedrinho



Situação complicada para o técnico Álvaro Pacheco, que fez sua estreia no comando da equipe. O resultado repercutiu na imprensa portuguesa, país natal do comandante vascaíno.

Entretanto, nos bastidores o clima ferveu, com discussão entre os atletas no vestiário do Maracanã. Pedrinho, presidente do Clube, esteve no vestiário e conversou com lideranças do elenco. Porém, a verdadeira e importante intervenção do dirigente veio à tona nesta segunda-feira (3).

O que fará o Maestro vascaíno?

Isso porque Pedrinho nomeou o ex-jogador Felipe, o Maestro Cruz-Maltino, como novo diretor-técnico da equipe. Essa foi a primeira mudança realizada desde que o Vasco Associativo tomou o controle da SAF antes comandada pela 777 Partiners.

De acordo com apuração do Uol Esporte, Felipe vai atuar em parceria com o diretor de futebol Pedro Martins. Na hierarquia vascaína, a dupla vai reportar todas as demandas do departamento ao Conselho de Administração da SAF, que é agora está sob o comando de Pedrinho.

A medida é uma vitória da atual direção, que poderá ter uma pessoa com identificação total com o Clube em contato com a SAF. Vale destacar que Pedrinho e Felipe, assistiram juntos no Maracanã o resultado catastrófico contra o rival.

Presidente esteve no CT com o elenco

Pedrinho não ficou apenas na nomeação do ex-companheiro de categorias de base. O presidente também esteve com o elenco no CT Moacyr Barbosa, onde teve uma longa conversa com o grupo.

Agora, o Gigante da Colina só retorna aos gramados no dia 11 de junho, para encarar outra pedreira no Brasileirão Série A. Do outro lado, estará o Palmeiras, que recebe o Cruz-Maltino no Allianz Parque.

O que diz a torcida Cruz-Maltina