Vasco faz proposta por empréstimo de meia-atacante do Inter Miami de Messi

Clube do craque argentino na MLS tem alvo no mercado para Pedro Martins fechar visando o elenco de Álvaro Pacheco em São Januário

Reforços no CRVG

Nesta quarta-feira (19), a partir das 20h (horário de Brasília), o Vasco entra em campo em Caxias do Sul para enfrentar o Juventude pela 10ª rodada do Brasileirão Série A 2024. O técnico Álvaro Pacheco vai atrás de sua primeira vitória à frente da equipe.

© Getty ImagesAlvo do Vasco, Emerson Rodríguez pertence ao Inter Miami de Messi na MLS



Em meio ao momento conturbado dentro de campo, o presidente Pedrinho também tenta driblar a polêmica da saída da 777 Partners dona comando da SAF vascaína por meio de uma liminar. O cartola busca novos investidores no mercado.

Enquanto isso, no departamento de futebol, Pedro Martins vai tentando resolver pendências para anunciar contratações visando o elenco de Álvaro Pacheco. Há pouco, o jornalista Mariano Olsen, da rede colombiana Win Sports, indicou alvo que pode chegar à Colina.

Trata-se do meia-atacante colombiano Emerson Rodríguez, que pretende ao Inter Miami, dos EUA, de Lionel Messi, Luis Suárez, Matías Rojas e companhia na Major League Soccer (MLS).

Sem espaço no time de Messi

A informação da mídia colombiana é que a direção do Inter Miami avalia uma proposta de empréstimo do Vasco por um ano, ou seja, os moldes seriam válidos até junho de 2025.

Emerson Rodríguez (à esquerda) em ação pelo Millonários contra o Flamengo pela Libertadores – Foto: Buda Mendes/Getty Images

O jogador de 23 anos pode atuar por dentro do ataque ou pelo lado direito, uma das carências do elenco do Vasco no ano. É rápido, como a maioria dos atacantes colombianos, e ganhou boas sequências no Millonarios, da Colômbia, e o Santos Laguna, do México, por onde atuou emprestado.

Botafogo quis no começo do ano

No início do ano, o Botafogo, de John Textor, ficou semanas de tratativas pelo meia-atacante, porém o Inter Miami acabou mantendo seu empréstimo para o Millonarios, até pela proximidade de Rodríguez com sua família.

Segundo o site Transfermarkt, especializado em transferências de mercado da bola, Emerson Rodríguez é avaliado em 2 milhões de euros (R$ 12 milhões na cotação atual). Foi revelado exatamente pelo Millonarios.

Acabou vendido ao time comandado por David Beckham na temporada 2021/22, mas só disputou 25 jogos. Para o segundo semestre, novamente não será dessa vez que vai jogar ao lado de Messi na MLS.