Neymar tem custo diário maior que o salário mensal de Gabigol

Craque brasileiro foi a um jogo do Flamengo no Maracanã e empolgou a torcida Rubro-Negra

Neymar no futebol brasileiro?

O atacante Neymar, do Al-Hilal, está ficando em um período no Brasil enquanto se recupera de uma lesão. Revelado no Santos, o jogador marcou presenças em algumas partidas do futebol brasileiro nas últimas semanas, como no jogo do Flamengo.

© Getty ImagesNeymar assistiu o jogo entre Flamengo e Grêmio. Foto: Megan Briggs/Getty Images



Na final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, o atleta foi a Vila Belmiro assistir o primeiro jogo da final. Segundo o Uol, o jogador avisou que iria voltar ao futebol brasileiro e jogar o Brasileirão de 2025.

Já na última rodada do Campeonato Brasileiro, entre Flamengo e Grêmio, o craque brasileiro assistiu a partida no Maracanã, com a camisa Rubro-Negra e revelou: “Flamengo é meu segundo time do coração”.

Neymar no Flamengo?

Desde então, começaram a especular uma possível ida de Neymar para o Flamengo na próxima temporada. O jogador tem contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até o meio de 2025.

Mas, o que pode atrapalhar é os altos salários do jogador brasileiro. Ele é o terceiro atleta de futebol mais bem pago do mundo, atrás apenas de Cristiano Ronaldo e Benzema, que também estão no futebol saudita.

Segundo o Lance, ele recebe cerca de R$ 900 milhões por temporada. O custo diário do jogador é de R$ 2,5 milhões, sendo mais alto que o salário mensal de Gabigol, que é de cerca de R$ 1,5 milhão.

Marcos Braz fala do jogador

Após a visita de Neymar ao Maracanã, na última semana, o diretor de futebol do Flamengo, Marcos Braz, comentou sobre o jogador. “Não tem relação estreitando. Acho que qualquer jogador do tamanho dele seria sempre bem-vindo aqui, mas o Neymar tem contrato ainda longo onde ele está.”

“Nesse momento, é muita loucura pensar em contratação, é até injusto a gente chegar e fazer qualquer brincadeira em relação a isso. Agora, estamos muito felizes com a visita dele”, completa Braz.

O que diz os torcedores na web