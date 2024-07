Victor Hugo e Carlinhos são surpresas e Tite vai com mudanças contra Atlético-MG

Por desgaste, técnico do Mengão já treinou com uma escalação diferente antes do embarque do elenco a Belo Horizonte

Desgaste no CRF

A maratona de jogos seguidos no Brasileirão Série A 2024 e com vários desfalques por conta da Copa América vai fazendo Tite sofrer demasiadamente no Flamengo. Contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (3), a tendência é que o técnico poupe alguns titulares.

© Jorge RodriguesVictor Hugo deve ser uma das novidades do Flamengo contra o Atlético-MG; Pedro inicia no banco



A delegação do Mengão se dirigiu ao aeroporto no fim da tarde desta terça (1) rumo a Belo Horizonte, local do confronto válido pela 14ª rodada do certame. O time mineiro tropeçou recentemente, mas é um dos principais rivais do CRF.

De acordo com o colega Venê Casagrande, do jornal O Dia, nomes como o meio-campista Gerson e o centroavante Pedro, titulares absolutos do time, podem ser preservados. A dupla jogou praticamente os 90 minutos das últimas seis partidas em um espaço de 17 dias.

Ainda segundo a apuração, Tite treinou com o jovem Victor Hugo, cria da Gávea, no meio de campo, enquanto que Carlinhos ganhou espaço como referência na área. A tendência é que a escalação seja definida apenas minutos antes do duelo na Arena MRV.

Por que o Flamengo vai mudar agora?

Em entrevistas coletivas recentes, o próprio Tite deixou claro que todo departamento médico se preocupa com a parte física dos jogadores. Ele chegou até a se envolver em polêmica durante a Copa Libertadores ao preservar titulares em duelo na altitude contra o Bolívar, por exemplo.

Gerson deve ser preservado pelo Flamengo em Belo Horizonte contra o Galo – Foto: AGIF

A situação ficou ainda pior para o técnico já que, poucos dias antes, Tite não preservou os titulares diante do Palmeiras ainda no início do Brasileirão Série A 2024. Desde então, a comissão tem reavaliado todos os atletas de maneira a evitar lesões nesse momento da temporada.

É certo que o Flamengo vai contar com Pulgar, que chegou na última segunda-feira (1) após a participação pelo Chile na Copa América. O camisa 5 deve iniciar como titular diante do Galo, junto de Allan.

Escalação do Mengão

A escalação do Flamengo para enfrentar o Atlético-MG de Gabriel Milito deve ser: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Pulgar e Victor Hugo (Gerson); Luiz Araújo, Carlinhos (Pedro) e Bruno Henrique.

Após 13 jogos, o Mengão lidera o Brasileirão Série A 2024 com 27 pontos, um à frente do Palmeiras, após a vitória do time de Abel Ferreira sobre o Corinthians por 2 a 0 no encerramento da rodada.

Além do confronto diante do Galo em BH, o Flamengo ainda tem pela frente até o fim do turno:

vs Cuiabá, no Maracanã

vs Fortaleza, no Maracanã

vs Internacional, no Beira-Rio

vs Criciúma, no Maracanã

vs Vitória, no Barradão